'Lo haremos bien' será el lema del Congreso Nacional del PP, "un partido "veterano" y "con ilusión renovada"

González Pons dice que el encuentro busca aunar "unidad" y "pluralidad" y reivindicar valores como libertad, seguridad y confianza

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Lo haremos bien' será el lema del XX Congreso Nacional del PP que tendrá lugar en Sevilla en abril, como ha anunciado este domingo el presidente del comité organizador de este encuentro, Esteban González Pons. El también eurodiputado 'popular' ha afirmado que de esa cita saldrá un partido "con ambición de mayoría, con ilusión renovada y con pasión por Europa y por España".

"Lo vamos a hacer bien. Lo haremos bien", ha manifestado, a la vez que ha expuesto que el PP es "un partido veterano" e "institucional" que cree que "la mejor política es la gestión de la política", que "son más importantes las políticas que los políticos" y "los votantes que los candidatos". "Somos el partido que sabe lo que hay que hacer", ha apostillado.

González Pons ha dado a conocer el logo y el lema de este cónclave en una rueda de prensa ofrecida en Valencia junto al secretario del comité organizador del congreso, Juan Carlos Vera; el presidente del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón; y la secretaria general de esta formación y presidenta del PP en la capital valenciana, María José Catalá.

"El próximo congreso del PP pretende aunar unidad y pluralidad. Unidad porque somos el partido de la unidad de España y porque el PP se va a presentar unido, sin fisuras y con ambición de ampliarse en este congreso", ha subrayado el eurodiputado. Asimismo, ha expuesto respecto a la pluralidad, que esta formación cree "en la pluralidad de España" y es "plural".

"No ignoramos que el PP es un partido plural por su extensión. Es un partido que debido que se abre a la convivencia de muchas personas de centro derecha, reúne muchas sensibilidades de centro derecha" y "todos vamos a sentirnos unidos", ha agregado Esteban González Pons.

El presidente del XX Congreso Nacional del PP ha asegurado que este será un encuentro "para reivindicar los valores" que representa este partido, según ha dicho, los de la libertad, la unidad de España, la economía, la prosperidad, la importancia de la economía y de la creación de empleo, la seguridad, la tranquilidad y la confianza.

"DECLARACIÓN DE INTENCIONES, PROMESA Y COMPROMISO"

González Pons ha destacado que el lema del XX Congreso Nacional del PP "nace de la humildad hecha virtud política, huye de grandilocuencias y se acerca a lo que los ciudadanos de verdad esperan de la política". "Es al mismo tiempo una declaración de intenciones, una promesa y un compromiso: declaramos nuestra intención de hacerlo bien; nos comprometemos a hacerlo bien, y prometemos hacerlo bien", ha manifestado.

"Este lema, si lo leen al revés, también dice que sabemos que cometeremos errores, no ignoramos que nos equivocaremos, aceptamos que no siempre acertaremos, pero somos los que saben cuál es el camino, cuál es el destino, hacia dónde hay que ir y cómo conseguirlo", ha defendido, al tiempo que ha aseverado que, "al final, lo que quedará es que sabemos, sabremos y supimos hacerlo".

En esta línea, ha afirmado que el PP es "ese partido moderado que a lo largo y ancho de toda Europa da lugar a gobiernos estables, seguros y que transmiten estabilidad y seguridad". "El partido que saldrá del congreso, en el que prometemos que lo haremos bien, será un partido unido y plural que representará la unidad y la pluralidad de España", ha aseverado. El eurodiputado ha añadido que "el PP es plural en su unidad y España es plural en su unidad".

"NO HABLA DEL PASADO", SINO DEL "FUTURO"

"Los ciudadanos están cansados de políticos que hablan de políticos y están esperando políticos que hablen de gestión y de políticas a llevar a cabo. Por eso, este es un lema que no habla de nosotros, sino que habla de los ciudadanos; no habla del pasado, sino que habla del futuro; no habla de lo que todos los días podemos ver en el telediario, y que no hace falta repetir, sino que habla de serenidad, confianza y seguridad", ha subrayado Esteban González Pons.

En este sentido, el presidente del XX Congreso Nacional del PP ha considerado que "en este momento en el que una guerra, una pandemia no todavía extinguida y una crisis económica que probablemente va a acentuarse, lo que necesitan los ciudadanos no son políticos que asusten, que les creen más problemas o grandes discursos". "Necesitan políticos que con seguridad, pero también con humildad, les digan que lo haremos bien", ha subrayado.