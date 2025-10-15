El Hércules asegura que no hará falta un cambio de calificación urbanística para su futura Ciudad Deportiva en Alicante

ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hércules de Alicante Club de Fútbol ha asegurado este miércoles que el proyecto de su futura Ciudad Deportiva, que anunció este lunes el alcalde Luis Barcala en el debate sobre el estado de la ciudad, podrá desarrollarse "en el marco de la normativa urbanística y del planeamiento vigente" a través de la figura de la declaración de interés comunitario (DIC) y que no hará falta "ningún cambio de calificación o clasificación urbanística de los terrenos" en los que se ha proyectado, en las inmediaciones del Club Montemar, en el entorno de la Albufereta.

Así lo ha señalado en un comunicado la entidad blanquiazul, propiedad del empresario Enrique Ortiz, "ante las informaciones que han surgido" sobre este complejo, que "supone un paso fundamental en el crecimiento y consolidación del club" y que acogerá "tanto las actividades propias del primer equipo como la formación deportiva de las categorías del fútbol base".

Igualmente, ha recordado que la Ciudad Deportiva está "en una fase de estudio y diseño" y que "el ámbito donde se pretende desarrollar la actividad se encuentra clasificado" por el Plan General de Ordenación Urbana (PGMO) de 1987, actualmente vigente, como "suelo no urbanizable común-rústico (SNU/RU), tal y como puede constatarse en el plano de calificación global del suelo", donde "están permitidas las actividades terciarias y de servicios, donde quedaría enmarcado el centro deportivo".

En esta línea, ha remarcado que se trata de una actuación que "precisa" de DIC "por parte de la Conselleria competente, previa licencia municipal", que "deberá acompañarse del correspondiente estudio de integración paisajística".

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

El club ha apuntado que los parámetros urbanísticos de edificabilidad que se aplicarían a la parcela de 120.000 metros cuadrados (m2) aproximadamente, "cumpliendo con la parcela mínima exigida de 20.000 m2", serían una ocupación máxima del cinco por ciento, es decir, 6.000 m2 de suelo; una altura máxima de las edificaciones de tres plantas y diez metros, lo que equivale a 18.000 m2 de techo, y retranqueos mínimos de diez metros a eje de caminos y al resto de linderos. Dichos parámetros "se aplicarían a las edificaciones sin contar las pistas deportivas".

"Al tratarse de un entorno sensible a nivel patrimonial (BIC Torres de la Huerta) debería estudiarse su ubicación concreta para su adecuada integración en el ámbito que nos ocupa", ha sentenciado el Hércules.