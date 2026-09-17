Hereu plantea que el plan de acción para el calzado implique a varios ministerios y al empresariado

Imagen de uno de los instantes de la visita a Elda (Alicante) del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (c) - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha mostrado partidario de que el sector del calzado cuente con un plan de acción "que implique a diferentes ministerios", en ramas como formación, comercio exterior, innovación, ciencia y tecnología, en el marco de "una hoja de ruta compartida" y un trabajo conjunto con el empresariado.

Así lo ha señalado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Elda (Alicante), donde ha visitado una fábrica de zapatos. Además, este miércoles recorrió enclaves como el Museo del Calzado José María Amat Amer de la localidad, a la que se ha referido como "gran epicentro" de esta industria.

Preguntado por posibles plazos para ese plan reclamado por el sector, ha dicho que de su asistencia al municipio se lleva "los deberes de empezar inmediatamente". "Estamos trabajando en el diagnóstico, pero tenemos que elaborar en muy pocos meses el plan de acción y, en paralelo, también ya empezar a trabajar", ha apostillado.

Sobre si en ese planteamiento habrá una línea específica para pymes, el ministro considera que "es importante" dar a conocer medidas que el Gobierno ya tiene en marcha: "Hay líneas de apoyo a la inversión productiva industrial que ya existen y lo que tenemos que hacer es que todo el tejido industrial conozca las líneas actuales".

"DEFENDER LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL"

En este contexto, al ser preguntado por las peticiones del empresariado del calzado, Hereu ha afirmado que "defender la competitividad industrial pasa por muchos factores", desde la política comercial europea, sobre la que aboga por tener iniciativas "que puedan defender en igualdad de condiciones la capacidad productiva en Europa", pasando por "elementos que tienen que ver con la retención y atracción del talento y la formación de las nuevas generaciones que se tienen que incorporar", hasta "elementos de competitividad en términos de energía y elementos de proyección en el mundo".

Al respecto, ha agregado: "Y, por tanto, la promoción internacional que se tiene que hacer también en nuevos mercados emergentes que hay en el mundo donde aparecen nuevos segmentos, que, sin duda, pueden valorar y valorarán lo que es la calidad del diseño de lo hecho en España".

"Creo que es un conjunto de diferentes medidas en las que todo esto es lo que tenemos que ahora poner negro sobre blanco en el plan de acción conjunto, que es lo que tenemos que ver, y también de cómo podemos apoyar procesos de nueva inversión para poner al día procesos productivos", ha dicho.

Según Hereu, hay "un proceso de reindustrialización en España, que a la vez es una gran prioridad para toda Europa", y, en este sentido, ha expresado que "todos y cada uno de los sectores industriales son vitales" y "estratégicos".

"HOJA DE RUTA COMPARTIDA"

En este punto, ha agradecido a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) que se establezca "una hoja de ruta compartida". "Estamos empezando a desarrollar, a partir de unas reuniones que tuvimos hace unos meses, lo que sería un trabajo conjunto entre el Ministerio y este sector, que yo creo que tiene muchísimos valores, porque enlaza una vieja tradición, aquí fabril, con lo que tiene que ser el presente y el futuro", ha añadido.

Y ha proseguido: "Encarna elementos de lo que es la creatividad, el diseño, la diferenciación de producto, el poder competir a través de la calidad y la innovación con otros elementos que hoy estamos visitando en diferentes empresas, que, además, expresan la importancia de la industria del calzado, junto con todo el gran enorme ecosistema industrial de los componentes".

"Hay innovación en el diseño, hay innovación en la producción, en el método productivo, y creo que esto nos tiene que dar la base para una nueva competitividad de un sector que desde siempre ha sido exportador, ha sido competitivo, y que es evidente que en este proceso de globalización ha tenido muchísimos efectos, y yo creo que ha llegado el momento de empezar a pensar en una nueva relocalización productiva", cree el ministro.

Así, según Hereu, "después de décadas de deslocalización", es "el momento de empezar a pensar" en "la relocalización productiva en base a la diferenciación de producto y la innovación también en los procesos productivos".

"Vamos a trabajar conjuntamente, porque creo que la colaboración público-privada es la esencia del método para triunfar. Lo estamos haciendo en muchos sectores industriales en España, lo vamos a hacer también con la industria del calzado, a la que yo les quiero agradecer la persistencia, el que sean fieles al pasado como base para asentar un buen presente y un futuro con mucha ambición", ha sentenciado.

"COMPROMISO"

En un comunicado, el Ministerio ha destacado que la visita "complementa" la reunión que el titular de Industria y Turismo mantuvo el pasado mes de mayo con la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), "en la que ambas organizaciones trasladaron una propuesta conjunta para reforzar la competitividad, la modernización y la continuidad industrial del sector".

De este modo, Hereu ha reiterado el "compromiso" del Gobierno con la "transformación industrial" del sector y ha asegurado que el Ministerio "seguirá acompañando a las empresas del calzado en sus procesos de modernización". Asimismo, se ha referido a "la importancia de un sector que agrupa a más de 3.500 empresas, genera cerca de 40.000 empleos y supera los 3.600 millones de euros en exportaciones".

Según el Ministerio, "el Gobierno pone a disposición de las empresas distintos instrumentos de apoyo, entre los que destacan las líneas de financiación de Enisa, el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, los programas de internacionalización del ICEX y el Perte de Descarbonización Industrial".

En materia de "apoyo" al sector, el ministro ha precisado que "el ICEX desarrolla, en colaboración con FICE, un programa sectorial dotado con 450.000 euros anuales para fomentar la innovación, la competitividad y la internacionalización de las empresas españolas de calzado". Y ha señalado que, a través de Enisa, el Ministerio "ha respaldado con más de 2,5 millones de euros a más de 20 pymes del sector en los últimos años".

Durante el encuentro con empresarios y representantes sectoriales, también se ha analizado "la necesidad de seguir impulsando instrumentos que favorezcan la modernización industrial, la formación especializada y la innovación tecnológica".

En este contexto, FICE y AEC han planteado "la puesta en marcha de un programa piloto de modernización sectorial que facilite la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, la robotización y la trazabilidad avanzada en toda la cadena de valor", ha explicado el Ministerio.

"ALTO INTERÉS EN EL TURISMO"

En otro orden de cosas, Hereu ha resaltado de su visita a Elda que este miércoles se reunió con su alcalde, Rubén Alfaro. Al margen de resaltar la importancia de la industria del calzado, ha incidido en que el municipio cuenta con "muchos elementos de alto interés en el turismo", como la declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional de sus Moros y Cristianos.