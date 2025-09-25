Hereu pone en valor el trabajo conjunto de instituciones para "disminuir los efectos negativos" de los ajustes de Mahle

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios durante la inauguración del Hub de Innovación Aldaia 'Ciencia e innovación para alimentar el futuro', organizado por Danone. - Jorge Gil - Europa Press

El "primer gran objetivo" es que la empresa modifique su decisión y si no se buscarán "alternativas de reindustrialización", dice el ministro

VALÈNCIA, 25 Sep.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu ha puesto en valor el trabajo conjunto de las instituciones para "disminuir los efectos negativos" de los ajustes de plantilla anunciados por la multinacional Mahle y que afectarían a sus plantas de Motilla del Palancar (Cuenca) y Paterna (Valencia). "Estamos para trabajar todas las instituciones, para dialogar con la empresa y disminuir los efectos negativos", ha aseverado.

Así se ha pronunciado Hereu, que este jueves asiste en Aldaia (Valencia) a la inauguración del HUB de innovación de Danone, a preguntas de los medios después de que ayer mantuviera una reunión con la dirección internacional de Mahle, con sede en Stuttgart.

"Con Mahle estamos evidentemente en conversaciones. Desde el primer minuto que tuvimos la noticia de que querían implantar un ERE, nosotros, de la mano con el gobierno valenciano y con el gobierno de Castilla-La Mancha, ayer tuvimos ya una primera reunión que yo personalmente pedí con la dirección de la firma en Europa", ha recordado.

Hereu ha subrayado que, de esta forma, se ha iniciado "un proceso en una mesa de reindustrialización porque el primer gran objetivo es que puedan modificar su decisión previa". Si no puede ser así, ha puntualizado, "nosotros trabajaremos para buscar alternativas de reindustrialización y evidentemente intentaremos trabajar para aminorar el efecto negativo sobre el empleo que esta decisión tiene".

El representante del Gobierno central ha comentado que "la industria del automóvil está sufriendo un proceso de transformación importante pero es evidente que nosotros estamos invirtiendo en una transformación que nos lleve a la reindustrialización, a la relocalización de actividad económica productiva y no lo contrario". "Por tanto, nosotros estamos para ayudar a evitar la desindustrialización, sea en Paterna, sea en Motilla de Palancar", ha incidido.