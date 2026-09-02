Hereu señala que seguirá trabajando para que las futuras decisiones europeas tengan en cuenta la realidad de la cerámica

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a su llegada a ASCER - ÁNGEL SÁNCHEZ

CASTELLÓ 2 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reafirmado hoy su compromiso con la industria cerámica española durante la visita realizada a la sede de la Asociación Españaola de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), en Castellón, donde ha destacado tanto el apoyo económico prestado al sector en los últimos años como las gestiones emprendidas ante la Comisión Europea para mejorar la protección de la industria azulejera española. Además, ha indicado que seguirá trabajando para que las futuras decisiones europeas tengan en cuenta la realidad del sector.

El titular de Industria ha resaltado que, en su momento, el Gobierno de España adoptó medidas para abordar las consecuencias de la guerra de Irán, y esto -ha dicho- ha permitido, en términos generales, "afrontar evidentemente una crisis derivada del suminitro de gas, de petróleo de los diferentes vectores energéticos". Por tanto, "la respuesta hasta el momento ha sido satisfactoria porque la industria española aguanta el tipo en un contexto bien difícil", ha añadido.

Entre las principales medidas de apoyo al sector cerámico, el ministro ha subrayado la incorporación de los azulejos y las baldosas cerámicas al mecanismo de compensación de costes indirectos de CO2, dotado este año con 600 millones de euros y ampliado a 20 nuevos sectores industriales. Esta decisión permitirá por primera vez a las empresas cerámicas acceder a esta línea de ayudas.

Además, desde 2019 el Gobierno ha concedido 52,48 millones de euros en ayudas al sector cerámico de la Comunitat Valenciana y el conjunto de instrumentos de apoyo a la industria electrointensiva ha movilizado cerca de 2.000 millones de euros. A ello se suman los 71,4 millones de euros recibidos por el sector cerámico dentro de la convocatoria de compensación para industrias gasintensivas, según ha apuntado el Ministerio de Industria.

ÁMBITO EUROPEO

En el ámbito europeo, Hereu ha señalado que el Gobierno español ha defendido ante la Comisión Europea un tratamiento específico para la industria cerámica dentro del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), que el Ejecutivo español "mantiene como tesis". España solicitó la creación de un benchmark específico para la cerámica con el objetivo de reconocer las particularidades del sector y preservar su competitividad. Esta posición fue trasladada formalmente a Bruselas en distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno.

No obstante, Hereu ha explicado que, a corto plazo, espera que la Comisión Europea "sea sensible y aporte recursos para que el efecto negativo sobre la industria de la cerámica sea el menor posible". "Por tanto, estamos para minimizar el efecto negativo de la toma de decisiones de la Comisión Europea", ha apuntado.

Así mismo, ha descartado que haya alguna discrepancia entre el Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica en cuanto a la defensa del sector cerámico en Europa. "Estamos por la defensa de la industria de la cerámica, como de todos sectores industriales en España, porque estamos en medio de una transición energética, de una transformación digital, y para nosotros el cerámico es un sector estratégico".

La Comisión Europea ha aprobado una solución que incorpora 80 millones de euros adicionales en asignaciones gratuitas para los sectores incluidos en los denominados fallback benchmarks, entre ellos la cerámica. Gracias a esta medida, el recorte previsto en las asignaciones gratuitas se reducirá aproximadamente del 34 al 20 por ciento, mitigando el impacto sobre las empresas del sector, ha destacado el Ministerio de Industria.

Hereu ha reiterado que continuará trabajando para que las futuras decisiones europeas tengan en cuenta la realidad de la industria cerámica española y compatibilicen los objetivos de descarbonización con la competitividad, el empleo y la capacidad exportadora del sector.

EXPORTACIONES A EEUU

Respecto a la caída de las exportaciones del sector cerámico en EEUU durante el primer semestre del año, el ministro ha manifestado que el Gobierno español está en contra de las medidas proteccionistas y en contra de las guerras comerciales.

"En este caso afrontamos los efectos negativos de la decisión de otros países, pero creo en la capacidad de innovación y de apertura de nuevos mercados y, desde hace meses, el Gobierno, con caracter general, tomó decisiones para apoyar la diversificación de mercados y la mejora de la competitividad", ha añadido.

Hereu ha destacado que el sector cerámico es una industria importante por su facturación, por la creación de puestos de trabajo y por su proyección al mundo, ya que "es una industria competitiva que exporta más del 80 por ciento de su producción".