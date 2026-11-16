Herida grave una mujer atropellada al cruzar en rojo en Castelló de la Plana

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CASTELLÓ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 67 años ha resultado herida grave este lunes por la tarde en Castelló de la Plana al ser atropellada después de cruzar el paso de peatones con el semáforo en rojo. La conductora ha dado negativo en alcohol y drogas.

El accidente se ha producido en la avenida Barcelona, frente al Corte Inglés, informan fuentes municipales.

Por otro lado, también en Castelló de la Plana, un conductor ha sufrido un accidente esta tarde al salirse de la vía y volcar a bordo de un turismo en la avenida del Mar, a la altura del camino Serradal.

Al parecer, el conductor ha sufrido una indisposición y ha perdido la dirección del vehículo, que ha colisionado contra una farola y como consecuencia ha volcado, informan las mismas fuentes.

El conductor, que ha dado negativo en alcohol, ha sido trasladado a un hospital por dolencias previas al siniestro vial. A causa del accidente no ha registrado lesiones, con lo que ha podido salir del centro hospitalario por su propio pie.