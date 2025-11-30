Herida una motorista al cruzarse con un jabalí en la A7 en Torrent

Archivo - Dos SAMU en la base - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años ha resultado en un accidente con su moto, al cruzarse un jabalí en la A7, en el término municipal de Torrent (Valencia), según han explicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se produjo alrededor de las 22.10 horas de la noche de este sábado y hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico asistió a la motorista, una mujer de 37 años, que presentaba posible fractura de muñeca, policontusiones y traumatismo craneoencefálico.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Intermutual de Levante en la ambulancia del SAMU, según las mismas fuentes.