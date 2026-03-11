Herida una mujer en un accidente entre varios vehículos en la AP-7, en Almussafes

Archivo - Exterior del Hospital La Fe - HOSPITAL LA FE - Archivo

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en un accidente entre varios vehículos que se ha producido este miércoles en la AP-7, en el término municipal de Almussafes (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha sido alertado del suceso sobre las 11.40 horas y ha movilizado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a una mujer de 55 años por politraumatismo.

Posteriormente, la herida ha sido trasladada al Hospital La Fe de Valencia en la ambulancia de soporte vital avanzado, detallan las mismas fuentes.

Por otra parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha informado de que la mujer herida ha sido excarcelada anteriormente por efectivos del Consorcio.

En el lugar del suceso han intervenido dotaciones de bomberos de Silla y Catarroja con un sargento de Torrent, han indicado fuentes del Consorcio.