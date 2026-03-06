Herida una mujer al caer parte de la iluminación de una falla de València

Actualizado: viernes, 6 marzo 2026 10:25
   VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 40 años ha resultado herida con contusiones al caer parte de la iluminación fallera instalada entre las calles Marvá y Albacete de València.

   El incidente ha tenido lugar a las 08.30 horas de la mañana de este viernes y hasta el lugar se ha trasladado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), señala el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   La persona afectada es una mujer de 40 años que ha sido trasladada al Hospital General por contusiones.

