Herida una mujer por politraumatismo tras sufrir un accidente de parapente en Agost (Alicante)

Archivo - Imagen de archivo de personas practicando parapente - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años ha resultado herida por politraumatismo este jueves por la tarde en la localidad alicantina de Agost tras haber sufrido un accidente de parapente, según han informado fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso del siniestro sobre las 18.15 horas y hasta el lugar de los hechos desplazó una unidad del servicio de ayuda médica urgente (SAMU).

El equipo médico asistió a la mujer, que posteriormente fue trasladada hasta el Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia de soporte vital avanzado.