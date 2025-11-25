Herida por traumatismo craneoencefálico al ser atropellada por un coche en Silla

Archivo - Fachada del Hospital La Fe
Archivo - Fachada del Hospital La Fe - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 25 noviembre 2025 13:53

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 32 años ha resultado herida este martes en Silla (Valencia) al ser atropellada por un coche y sufrir un traumatismo craneoencefálico.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido a las 9.40 horas el aviso del atropello en la avenida Espioca de Silla, hasta donde se ha movilizado una unidad del SAMU.

El equipo médico ha asistido a la mujer por traumatismo craneoencefálico antes de ser trasladada al Hospital La Fe de València.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado