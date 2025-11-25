Herida por traumatismo craneoencefálico al ser atropellada por un coche en Silla

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 32 años ha resultado herida este martes en Silla (Valencia) al ser atropellada por un coche y sufrir un traumatismo craneoencefálico.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido a las 9.40 horas el aviso del atropello en la avenida Espioca de Silla, hasta donde se ha movilizado una unidad del SAMU.
El equipo médico ha asistido a la mujer por traumatismo craneoencefálico antes de ser trasladada al Hospital La Fe de València.