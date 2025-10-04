Heridas cuatro personas en un accidente entre dos coches en la N-332, en Xeresa (Valencia)

VALENCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas --dos hombres y dos mujeres-- han resultado heridas este sábado en un accidente entre dos coches en la carretera N-332, en el término de Xeresa (Valencia).

El aviso se ha recibido sobre las 11.40 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad del SAMU, una SVB y un helicóptero medicalizado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Un hombre de 76 años ha sido evacuado en la SAMU aérea por politraumatismo. El mismo diagnóstico ha presentado una mujer de 61 años trasladada en la ambulancia del SAMU. Un hombre de 48 años y una mujer de 69 han sido trasladados por policontusiones en la ambulancia SVB. Todos han sido movilizados al Hospital Francesc Borja de Gandia.