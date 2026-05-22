Heridas dos personas de 76 años en un accidente de coche en Torrent

Imagen del accidente - CONSORCIO

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas --un hombre y una mujer de 76 años-- han resultado heridas por contusiones en la zona lumbar y en el pecho tras chocar su coche contra el paso a nivel de Torrent (Valencia).

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una de Transporte No Asistencial (TNA). Los dos heridos han sido trasladados al Hospital General de València.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han informado de que las dos personas habían quedado atrapadas, por lo que han tenido que ser excarceladas.

Al parecer, el turismo ha colisionado y ha quedado atrapado en el paso a nivel de la localidad, aunque no ha habido afectación la vía ferroviaria. Los bomberos, una vez excarcelados los heridos, se han centrado en tareas de extracción del vehículo y limpieza del asfalto.