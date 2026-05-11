Heridas tres personas en un accidente con tres vehículos implicados en la N-340, en Almassora (Castellón)

Accidente en la N-340, en Almassora - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 11 May. (EUROPA PRESS) - -

Tres personas han resultados heridas este lunes en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres vehículos en la N-340, en Almassora (Castellón), según han informado el Consorcio Provincial de Bomberos y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso del accidente ha llegado al CICU a las 8.00 horas. Los bomberos han tenido que excarcelar a tres personas que presentaban atrapamiento físico.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU, una unidad SVA de enfermería y una unidad SVB. Los servicios médicos han asistido a las tres personas heridas.

Al Hospital General de Castellón ha sido evacuado un hombre de 48 años por politraumatismo, mientras que al Hospital La Plana de Vila-real han sido trasladados un hombre de 55 años y una mujer de 19 años por contusiones.