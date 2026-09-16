Herido tras caer 30 metros por un barranco en L'Alqueria d'Asnar

1117650.1.260.149.20260916180450 Imagen del rescate del hombre que ha resultado herido tras caer por el barranco - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años ha resultado herido este miércoles tras caer por un barranco con un desnivel de unos 30 metros en el municipio alicantino de L'Alqueria d'Asnar, cerca del polígono industrial de Altet, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

El cuerpo de seguridad, tras recibir el aviso del suceso a las 11.33 horas, ha activado varias dotaciones del parque de Cocentaina y el helicóptero de rescate para localizar al varón. Cuando lo han encontrado, han comprobado que seguía con vida y, posteriormente, lo han evacuado al Hospital de Alcoi.

Ante este suceso, el CPBA ha movilizado, además de seis bomberos de Cocentaina y el helicóptero, un grupo especial de rescate junto con dos unidades mando jefatura, una bomba urbana pesada, un furgón de salvamentos varios, un suboficial, un sargento y un cabo.