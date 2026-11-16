Herido un camionero al volcar en la CV-31 en Paterna - CPBV

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido este lunes por la tarde al volcar lateralmente el camión hormigonera que conducía en la CV-31 a la altura de Paterna (Valencia).

El aviso del accidente se ha recibido a las 15.29 horas, tras lo que se han movilizado efectivos de bomberos para excarcelar al conductor, informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

El equipo médico del SAMU ha asistido al hombre por policontusiones antes de ser trasladado al Hospital Intermutual de Levante, en San Antonio de Benagéber (Valencia), detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).