Herido un conductor de camión tras chocar con otro en la A-7 a la altura de Albatera y San Isidro

Bomberos rescatan al camionero atrapado tras sufrir un accidente en la A-7 a la altura de Albatera y San Isidro - CPBA

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de camión ha resultado herido tras chocar con otro a primera hora de este miércoles en la autovía A-7 cerca de las salidas de los municipios alicantinos de Albatera y San Isidro, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

El aviso del siniestro se ha recibido sobre las 05.50 y la intervención ha finalizado alrededor de las 08.30 horas. Efectivos de este cuerpo y personal sanitario han acudido a la zona por este accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos camiones.

Uno de los vehículos ha quedado cruzado en la vía y los bomberos desplazados al lugar han tenido que excarcelar al conductor herido por estar atrapado en su camión. Posteriormente, el equipo médico le ha asistido.

Ante esta intervención, el CPBA ha movilizado a bomberos de los parques de Crevillent, Elche y Orihuela y ha utilizado una unidad mando jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP) y dos furgones de salvamentos varios (FSV).