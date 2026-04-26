Herido un hombre de 73 años tras un accidente entre un coche y una moto en la avenida Peris y Valero de València

Archivo - Una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años ha resultado herido este domingo tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en la confluencia de la avenida de Peris y Valero con Alcalde Reig, en València, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro ha ocurrido sobre las 13.00 horas y hasta el lugar se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE), cuyo equipo médico ha atendido a un hombre por contusión en tórax y fractura en pierna.

El herido, de 73 años, ha sido trasladado al Hospital Doctor Peset de la capital valenciana, según han detallado estas mismas fuentes sanitarias.