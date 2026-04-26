Atendidos dos hombres de 24 y 56 años por contusiones tras un accidente en la avenida Manuel Candela de València

Archivo - Una ambulancia de SVB en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Medios sanitarios han atendido a dos hombres de 24 y 56 años por contusiones tras un accidente este domingo en la avenida de Manuel Candela, en la ciudad de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han ocurrido sobre las 12.05 horas, cuando se ha recibido un aviso por un accidente de tráfico en la citada vía de la capital valenciana, han precisado estas mismas fuentes.

Hasta el lugar se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) que ha trasladado a dos hombres de 24 y 56 años por contusiones al Hospital Clínico de València.