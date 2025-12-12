Herido un hombre por arma de fuego en Orihuela Costa

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALICANTE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido por arma de fuego en el municipio de Orihuela Costa (Alicante). El varón, de nacionalidad británica, se encuentra estable en el Hospital Universitario de Torrevieja, según han informado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

Los hechos se produjeron este jueves sobre las 22.00 horas. El instituto armado recibió un aviso del 112 por un herido por impactos de arma de fuego en el municipio oriolano y patrullas de los puestos principales de Torrevieja y Pilar de la Horadada se desplazaron hasta el lugar, acompañadas por agentes de la Policía Local de Orihuela Costa. Allí obtuvieron información de que el herido había sido trasladado al Hospital Universitario de Torrevieja.

Las mismas fuentes han concretado que el equipo territorial de la policía judicial de Pilar de la Horadada se hace cargo de las investigaciones.