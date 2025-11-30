Herido un hombre en el atropello de un patinete en Alicante

   ALICANTE, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El atropello de un patinete en la avenida Novelda de Alicante se ha saldado esta madrugada con un hombre de 27 años herido y trasladado a un centro hospitalario, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El accidente ha ocurrido a las 00.30 horas de la madrugada y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

   El equipo médico del SAMU ha asistido a un hombre de 27 años por traumatismo craneoencefálico. Tras estabilizarle, ha sido trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia de soporte vital avanzado.

