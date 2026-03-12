Herido un menor de 16 años tras chocar con su patinete contra un coche en Alfàs del Pi

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

ALICANTE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha resultado herido tras chocar con su patinete contra un coche en la localidad alicantina de Alfàs del Pi, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente tuvo lugar este miércoles, sobre las 17.45 horas, por causas que no han trascendido, en la calle Tossal de Riera de Alfàs del Pi.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU y una unidad SVB. El equipo médico del SAMU asistió al conductor del patinete, un menor de 16 años, que presentaba politraumatismo. Posteriormente fue trasladado al Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa en la ambulancia de Soporte Vital Avanzado.