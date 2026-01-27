Herido un trabajador de 47 años tras caer en una hormigonera en Cullera

Archivo - Ambulancias del SAMU y SVB, en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha resultado herido en un accidente laboral tras haber caído en una hormiguera en la mañana de este martes en Cullera (Valencia), según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU)y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Hasta el lugar, en la calle Corbera, se han movilizado un SAMU y un SVB. El herido, tras ser rescatado, ha sido trasladado Hospital Universitario de la Ribera, en Alzira, detallan las mismas fuentes.

El Consorcio Provincial ha informado de que han acudido dotaciones de bomberos de Gandia y Cullera y un sargento de Gandia.