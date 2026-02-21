Herido un trabajador del cementerio de Torrevieja tras caer en el foso de una tumba

Imagen del rescate - CONSORCIO PROVINCIAL

ALICANTE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador del cementerio de Torrevieja (Alicante) ha resultado herido tras haber caído de unos tres metros en el foso de una tumba, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El herido se encontraba realizando tareas de mantenimiento de una lápida en el cementerio de la localidad alicantina. Tras la caída, a la que acudieron los bomberos del Parque de Torrevieja, el varón se quejaba de un dolor fuerte de espalda, pero podía moverse y no ha llegado a perder la conciencia.

Tras realizar una extracción segura con el colchón de vacío, el trabajador ha sido trasladado al hospital, han detallado las mismas fuentes.