Heridos cuatro ciclistas, tres de ellos graves, arrollados por un coche en la CV-925 en Orihuela

Archivo - Hospital de la Vega Baja, en una imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro ciclistas han resultado heridos, tres de ellos con carácter grave, al ser arrollados por un coche en la carretera CV-925 a la altura de la localidad alicantina de Orihuela.

El siniestro tuvo lugar este pasado miércoles, sobre las tres y media de la tarde, en el kilómetro 9 de la CV-925, donde el grupo de ciclistas fue atropellado por un turismo, informan fuentes de la Guardia Civil.

Los ciclistas heridos graves tienen entre 50 y 60 años. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital de la Vega Baja, en Orihuela, por policontusiones, mientras otro de ellos fue derivado al Hospital del Vinalopó en Elx (Alicante) con traumatismo craneoencefálico, detalla el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En el operativo en la carretera de Torremendo, en dirección a Pilar de la Horadada (Alicante), participaron dos ambulancias SAMU, un soporte vital básico (SVB) y una unidad de transporte no asistencial (TNA).