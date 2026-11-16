Hispania Nostra suma a su Lista Roja el Mas Nou de La Pobla de Vallbona por su "avanzado estado de deterioro"

El Mas Nou de La Pobla de Vallbona - HISPANIA NOSTRA

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hispania Nostra ha incorporado a su Lista Roja el Mas Nou, también conocido como Mas de la Trinitat o Mas del Gallipont, situado en La Pobla de Vallbona (Valencia), debido a su "avanzado estado de deterioro". Se trata de una "histórica masía" de los siglos XIX y XX, uno de los pocos edificios de su época que todavía permanecen en pie en el municipio, que presenta "importantes daños estructurales" como consecuencia de "décadas de abandono, vandalismo y expolio".

Ubicado a unos tres kilómetros del núcleo urbano de La Pobla de Vallbona, el conjunto arquitectónico fue "durante generaciones" un "importante" centro de explotación agrícola y ganadera, vinculado a los cultivos de secano y regadío de la huerta valenciana, según ha informado la entidad en un comunicado.

Sin embargo, el "progresivo declive" del modelo agrario tradicional a mediados del siglo XX provocó el cese de su actividad y el abandono de sus instalaciones, que actualmente presentan un "preocupante estado de conservación".

Entre los principales daños que afectan al inmueble destacan la aparición de grietas en su estructura, el desprendimiento de partes de la techumbre y la proliferación de vegetación en el interior del edificio. A ello se suma el expolio de azulejos cerámicos que decoraban sus paredes y pavimentos, lo que supone una "pérdida progresiva de elementos originales de valor patrimonial".

A pesar de contar con protección parcial en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos aprobado en 2004, el deterioro del conjunto ha continuado avanzando durante las últimas décadas. Su inclusión en la Lista Roja de Hispania Nostra busca "dar visibilidad a esta situación y contribuir a impulsar su conservación, evitando la pérdida de uno de los testimonios más representativos del pasado agrícola de La Pobla de Vallbona".