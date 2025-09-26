De Hitchcock a James Bond: las BSO de espías suenan en el MuVIM con el quinteto Spanish Brass

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat (MuVIM) ofrecerá este domingo 28, a las 12 horas, un concierto de Spanish Brass, uno de los grupos de cámara más dinámicos y consolidados del panorama musical internacional.

En este concierto, que tendrá lugar en el salón de actos, el quinteto de metales valenciano, Premio Nacional de la Música 2020, ofrecerá una cuidadosa selección de las mejores piezas musicales de las películas de espías a partir de trompetas, trombón, trompa y tuba.

La selección de bandas sonoras que se interpretarán en el recital suma más de veinte Oscar y 40 Grammy. El concierto ofrecerá un viaje a algunos de los clásicos dirigidos por Hitchcock o Blake Edwards, y también a la saga de James Bond, una auténtica mina musical del género.

Las entradas son gratuitas y se repartirán (máximo dos por persona) a partir de las 11 horas del domingo en el punto de información del museo, avanza la Diputació de València.

Con 35 años de trayectoria en el mundo de la música, Spanish Brass organiza dos festivales dedicados a los instrumentos de metal de carácter internacional: el Festival Spanish Brass Alzira y el Festival Brassurround de Torrent.