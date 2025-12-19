Un hombre de 60 años fallece en un accidente de moto en la N-340, en Peñíscola (Castellón)

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

CASTELLÓ 19 Dic. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre de 60 años ha fallecido en un accidente de moto en la N-340, en el término municipal de Peñíscola (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar del accidente se han movilizado unidades de SVB y SAMU, cuyo equipo médico ha continuado con las maniobras de RCP iniciadas por el equipo de la Guardia Civil y otras técnicas de estabilización.

No obstante, el hombre no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento, según las mismas fuentes.