Un hombre de 69 años resulta herido tras salirse con su coche a la altura de la ermita de Vallada

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 69 años ha resultado herido tras salirse con su coche a la altura de la ermita de la localidad valenciana de Vallada, según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El incidente se ha registrado esta mañana, sobre las 13.40 horas, en Vallada, cuando un coche se ha salido de la vía y el conductor, de 69 años, ha quedado atrapado.

Hasta la zona han acudido bomberos de Xàtiva, bomberos voluntarios de Vallada, el sargento de Alzira, un SAMU y un SVB. Los bomberos han tenido que excarcelar al hombre, mientras que los sanitarios los han trasladado al Hospital de Xàtiva.