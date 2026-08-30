Un hombre fallece en un accidente en la AP-7 en Polinyá de Xúquer

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Une hombre, del que no se ha facilitado la edad, ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico registrado sobre las 9.00 horas en el kilómetro 546 de la AP-7, a la altura de Polinyà de Xúquer (Valencia), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Consorcio Provincial de Bomberos.

Como consecuencia del accidente, un hombre ha fallecido en el lugar y los servicios médicos desplazados solo han podido confirmar su muerte. Además, según el CICU, se ha atendido a otras dos personas: un hombre de 83 años que ha sido trasladado en un vehículo Soporte Vital Básico al Hospital de La Ribera y una mujer que ha sido remitida en un SAMU al General de València por diversas lesiones.

Hasta el lugar de los hechos, el Consorcio ha movilizado dos dotaciones de los parques de Cullera y Alzira, con dos sargentos de Alzira y Gandia.

Los efectivos no han tenido que proceder a trabajos de excarcelación de heridos pero sí han llevado a cabo tareas de limpieza de la calzada y restablecimiento de la circulación. La intervención ha finalizado a las 10.38 horas.