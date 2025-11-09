Un hombre fallece en un accidente al colisionar un coche contra un árbol en Ibi

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, del que no se ha facilitado la edad, ha fallecido este domingo en un accidente al colisionar un vehículo contra un árbol en Ibi (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 7.00 horas se ha alertado al CICU de un accidente de coche contra un árbol en el camino La Devesa de Ibi. Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y otra de Soporte Vital Básico.

El equipo médico del SAMU solo ha podido confirmar el fallecimiento de un hombre, cuya edad se desconoce, según la misma fuente.