El homenaje a Broseta pide no olvidar que ETA "ya no mata, pero está ahí": "Es historia que todos tenemos que conocer"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el exministro, Jordi Sevilla, y la alcaldesa, María José Catalá, durante el acto homenaje con motivo del XXXIV aniversario del asesinato del profesor Manuel Broseta

El acto homenaje a Manuel Broseta, asesinado por ETA hace 34 años, ha llamado este jueves a no olvidar que la banda terrorista "afortunadamente ya no mata, pero está ahí" y es "historia de España que todos tenemos que conocer y saber", al tiempo que ha puesto en valor la figura del profesor como "ciudadano ejemplar": "Deberíamos recordarlo un poquito más" en estos "tiempos de la polarización".

El reconocimiento se ha celebrado este jueves, como cada 15 de enero, día en que la banda terrorista acabó con la vida del profesor, en el Parterre levantado en su memoria situado en la avenida de Blasco Ibáñez de València donde fue tiroteado.

Al acto han asistido autoridades como el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, o la alcaldesa de València, María José Catalá, entre otras, y representantes del PP, el PSPV y Vox.

También ha estado presente el exministro Jordi Sevilla, presidente del jurado del XXXIV Premio de Convivencia que convoca la Fundación Profesor Manuel Broseta y que en esta edición ha reconocido al excandidato presidencial y dirigente opositor venezolano Edmundo González y a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El hijo de Manuel Broseta, Pablo Broseta, ha recordado a las víctimas del terrorismo y a "todos aquellos hombres y mujeres que durante muchas décadas han venido trabajando y a aquellos que continúan haciéndolo para mejorar una sociedad, para mejorar nuestro sistema de libertades, democracia y seguridad jurídica.

En este punto, ha mencionado al exalcalde socialista de València Ricard Pérez Casado, que ha fallecido esta semana, y que a su juicio era "otro de esos hombres que dedicaron buena parte de su vida a mejorar la sociedad en la que nos desenvolvemos".

MANTENER "VIVOS" LOS VALORES Y SU VIGENCIA

Dicho esto, ha asegurado que este acto, además de homenajear a su padre y a las víctimas del terrorismo, trata de "continuar 34 años después poniendo en valor los valores que representaba" y que desde la Fundación Broseta "seguimos manteniendo vivos" porque "en determinados momentos puede parecerse que pierden una vigencia que merecen y que es absolutamente requerida".

Además, ha señalado que los ganadores del XXXIV Premio de Convivencia, González y Corina Machado, son "claros representantes" de esos valores que defendía Broseta "y que seguimos defendiendo todos los que estamos aquí en pro de la libertad y la democracia".

Y ha recordado a los miles de venezolanos que han venido a la Comunitat Valenciana, "que aprenden, que se han perfectamente mimetizado con la sociedad valenciana y que aportan todos y cada uno de los días con su trabajo, con sus impuestos y, sobre todo, con su cultura y que nos enriquecen y nos enriquecemos de ellos". "Es un premio merecidísimo, como todos los demás", ha destacado.

RECORDAR "LO TERRIBLE QUE FUE ETA"

Por su parte, el presidente de la Fundación, Vicente Garrido, ha mostrado su "enorme satisfacción" de ver que cada año son más los que participan en este homenaje: "Pasan los años y seguimos recordándolo. Esto quiere decir que sigue vivo, no está muerto. Y a Manuel Broseta no lo olvidamos, lo tenemos aquí presente año tras año".

Dicho esto, ha recordado también a todas las víctimas del terrorismo, tanto a las "más relevantes" como a las "más anónimas", así como los valores de "convivencia, concordia, diálogo y respeto a todas las ideas ajenas". En esta línea, ha puesto en valor el papel de la Fundación para difundir en colegios y universidades "lo terrible que fue la banda terrorista ETA y el reguero de muertes, mutilaciones, secuestros y exilios que dejó".

"Afortunadamente, la banda terrorista ETA ya no mata, pero está ahí. Es historia de España que todos tenemos que conocer y que saber y, sobre todo, teniendo en cuenta lo contrario de los valores de esta banda, que son los que propugnaba el profesor Broseta, ese espíritu del 78 en el que él tanto contribuyó a forjar ese estatuto de autonomía, esa autonomía valenciana, ese autogobierno por el que él tanto luchó junto con otras personas relevantes", ha apostillado.

Asimismo, ha asegurado que Manuel Broseta "estaría hoy muy satisfecho" de saber que el XXXIV Premio de Convivencia ha ido a parar "con acierto" por un jurado presidido por Jordi Sevilla a dos "personas relevantes" que son "luchadores por la libertad" como Edmundo González y María Corina Machado.

"Esta tarde estarán en la Casa Blanca y por eso no han podido venir a recoger ese premio, pero se aplazará, esperemos que al mes de febrero", ha concretado, al tiempo que ha mostrado su deseo de poder "tenerlos con nosotros para homenajearles y mostrarles junto con todos los venezolanos que luchan por la libertad y la democracia".

"DEBERÍAMOS RECORDARLO UN POQUITO MÁS"

Mientras, el presidente del jurado del XXXIV Premio de Convivencia, Jordi Sevilla, ha alabado la figura del profesor Broseta y el simbolismo que representaba. "En estos tiempos de la polarización deberíamos recordarlo un poquito más, deberíamos de volver a acordarnos de lo que, como país, como pueblo, nos ha hecho grandes, que no es las dos Españas enfrentadas, sino más bien los momentos en los que hemos decidido poner en común lo que tenemos en común, que es mucho", ha expuesto.

A su juicio, este es "el camino correcto, el que, como país, como pueblo, como españoles tenemos que hacer y que tendríamos que seguir": "Y es en el que creo que en este momento el profesor Broseta nos anima a seguir con su ejemplo, ejemplo por el que, involuntariamente, pero estuvo dispuesto a dar la vida frente a quienes no pensaban como él y que quisieron acabar con esa idea".

Así, ha reivindicado la búsqueda del acuerdo "antes que la discrepancia", de "la conversación y el diálogo antes que el insulto y el grito". "Esa fuerza que simbolizó el día que le dieron un tiro en la nuca hace el profesor Broseta siga vivo y no solo cada 15 de enero, también durante el resto del año", ha destacado.

Al comenzar su intervención, Sevilla se ha disculpado por haber sido el "causante involuntario del retraso" en el inicio del acto, que ha comenzado una media hora después de lo previsto. "A nadie le extrañará en España hoy que haya sido culpa de Renfe", ha asegurado.

LLAMAMIENTO A LOS JÓVENES

Finalmente, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado la importancia de no olvidar "las cosas malas que nos pasan" y ha advertido de que, cuando "alguien pretende borrar algo malo de la historia o que se olvide para siempre, corre el riesgo de que, en un futuro, aunque lo veamos muy lejano, vuelvan a suceder cosas que queremos que no vuelvan a suceder". Por eso, aunque sea "difícil y triste", ha pedido que ello sirva "de aprendizaje".

En este punto, se ha dirigido a los jóvenes para que sepan "que se tuvo que pagar un precio y muy alto por conseguir ser un país como el que somos, con plena democracia, con plena libertad, y eso tuvo desgraciadamente un precio muy alto para muchas personas": "Es muy importante que para la formación y la educación esto no se olvide".

También ha reivindicado que durante "mucho tiempo y con muchos sacrificios" se ha conseguido que España sea "un espejo donde aquellos que pretenden conseguir la libertad o la plena democracia se puedan mirar, como pasa hoy en Venezuela". "Es importante que ese espejo lo sigamos siendo", ha remarcado.

Por eso, ha señalado que "los primeros" que tienen que corregir "ciertas actitudes" son los propios dirigentes políticos, porque la sociedad "está cansada de polarización", al tiempo que ha valorado que en la época de Broseta estos tuvieron "la capacidad de priorizar sus ideologías y buscar acuerdos, diálogos y entendimiento con el fin de mejorar la vida de todos los españoles y valores como la democracia y la libertad".