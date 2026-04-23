Hong Kong quiere acercarse a las empresas valencianas: un mercado de "bajo riesgo" y un puerto franco hacia China

Representantes de la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong en Bruselas presenta las claves para acceder al mercado asiático - CÁMARA VALENCIA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Hong Kong ha expuesto este jueves, en una jornada organizada por Cámara Valencia, que este mercado se erige como un "faro de estabilidad" ante la incertidumbre geopolítica y una plataforma de "bajo riesgo" para que las empresas valencianas accedan a la China continental, aprovechando un sistema legal que genera "gran confianza" entre los inversores internacionales.

Así lo ha explicado el subdirector de Mercados Internacionales, Consulados y Cámaras de Comercio en InvestHK, KC Lam, en declaraciones a Europa Press durante la jornada 'Conquistar Asia a través de Hong Kong', un encuentro empresarial centrado en las oportunidades que ofrece este mercado como plataforma de acceso a China y al conjunto del continente asiático.

Lam ha destacado que Lam ha destacado que "España en su conjunto es una economía madura", por lo que están "atrayendo a Hong Kong todo el espectro de industrias españolas", desde "el transporte, la agricultura, los servicios financieros y la logística" hasta "la tecnología de innovación, la IA y las fintech".

Respecto a los sectores valencianos que más se pueden beneficiarse de estrechar sus relaciones con Hong Kong, ha señalado que "Valencia tiene una cultura maravillosa en cuanto a la agricultura" y que sectores como "la fabricación de cerámica" y "la artesanía" son "muy valorados en nuestra parte del mundo".

Asimismo, el directivo ha hecho hincapié en que Hong Kong supone un puerto franco con "arancel cero" para la exportación e importación de casi todos los bienes, salvo excepciones muy específicas como el tabaco o el alcohol de alta graduación, lo que ha facilitado que la ciudad haya "prosperado como centro logístico y comercial" y de servicios de apoyo en financiación y seguros.

Hong Kong sirve de acceso a Guangdong, una región al sur de China zona con "casi 90 millones de personas" y un PIB de "2 billones de dólares estadounidenses". "Es una zona de alta tecnología, con una gran cantidad de ingresos disponibles, muy próspera, que viaja mucho y que es curiosa y abierta al exterior. Todas estas personas son consumidores expertos de cosas bellas, y Valencia está llena de cosas bellas", ha destacado Lam.

"REDUCCIÓN DE RIESGO"

"En un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, el valor que ofrece Hong Kong es la reducción del riesgo. El riesgo cero no existe, pero siempre es relativo. Al entrar en un mercado nuevo, lo que buscas es minimizar los costes asociados al riesgo y centrar tu energía e ideas en la oportunidad y el crecimiento, minimizando las posibles pérdidas. Hong Kong es, sin duda, el mejor lugar para esa función", ha asegurado el directivo.

En materia jurídica, ha resaltado que el sistema legal de Hong Kong, basado en el "Common Law inglés", heredado de la época colonial. "Es un sistema jurídico en el que confían y que conocen bien los actores comerciales de todo el mundo", ha destacado, por lo que Hong Kong actúa como una "plataforma neutral para los contratos legales" entre firmas extranjeras y de China continental, garantizando que cualquier resolución o arbitraje sea "ejecutable en la China continental".

Respecto a la estabilidad financiera, ha defendido que en un contexto de incertidumbre geopolítica Hong Kong ofrece "certidumbre" gracias a que su moneda es "libremente convertible" y está vinculada al dólar estadounidense, lo que permite a las empresas "minimizar los costes asociados al riesgo" y centrar su energía en la "oportunidad y el crecimiento".

Por último, ha asegurado que el acercamiento político entre España y China, marcado por la reciente visita del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a Pekín, ha supuesto un "verdadero hito" que esperan materializar en "beneficios comerciales reales".

La jornada ha sido inaugurada por el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, junto a Paul Leung, representante adjunto en la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong en Bruselas (HKETO).

Morata ha destacado el interés que despierta entre las empresas este mercado por ser Hong Kong "una puerta de entrada a la China continental". Asimismo, ha remarcado la estrecha relación que España tiene con la ciudad, y concretamente las Cámaras de Comercio, en lo que respecta a contribuir en la "consolidación, expansión y apoyo a las relaciones comerciales".

"En Cámara Valencia ya hemos realizado acciones previas sobre Hong Kong, como jornadas o el informe país en 2024, y que por tanto con esta nueva sesión queremos seguir acompañando en información y contenidos a las empresas", ha subrayado.