Hosbec pedirá eliminar oferta ilegal, mantendrá su negativa a la tasa turística y apostará por la IA en 2026 - CARME RIPOLLÉS

CASTELLÓ 10 Dic. (EUROPA PRESS) - -

El presidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana Hosbec, Fede Fuster, ha presentado hoy, en el marco del tradicional acto de Navidad, celebrado por primera vez en Castellón, un balance del ejercicio 2025, que ha calificado como el "año de la tranformación cualitativa" y ha fijado tres ejes "irrenunicables" para su hoja de ruta en 2026: exigirá la eliminación de la oferta ilegal y descontrolada, mantendrá su negativa a la tasa turística y apostará por la Inteligencia Artificial aplicada a la operativa diaria.

El acto ha contado con la asistencia del president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca; la consellera de Industria, Turismo Innovación y Comercio, Marian Cano; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Fede Fuster ha destacado la solidez del sector como "columna vertebral de la economía de la Comunitat Valenciana" y ha puesto en valor la unidad de esta organización, que defiende los intereses del sector con "una sola voz, desde el hotel más pequeño del interior hasta el resort más grande de la costa". Hosbec representa en la actualidad a 380 empresas y más de 115.000 plazas de alojamiento, la segunda organización empresarial hotelera más importante de toda España sólo por detrás de la Federación Hotelera de Mallorca.

Javier Gallego, vicepresidente de Hosbec y responsable del área de Castellón, ha dado la bienvenida a las más de 150 personas que han asistido al este evento. Ha recordado cómo hace 10 años los empresarios hoteleros de esta provincia decidieron subirse al carro de la hostelería "responsable y comprometida" y, a partir de ahí, "el crecimiento y el beneficio para el turismo de Castellón ha sido incuestionable".

El presidente de Hosbec ha centrado su discurso en el cambio de paradigma para la industria turística: "el adiós a la dictadura del volumen". Así, ha puesto de manifiesto que el sector "ha dejado de contar personas, ha dejado atrás la dictadura del volumen para abrazar la cultura del valor" y que los resultados de 2025 "aunque han sido muy buenos, están marcados por la transformación cualitativa que se ha traducido en "una notable mejora en la rentabilidad media por habitación".

"Esta rentabilidad no ha sido fruto de la casualidad sino que se ha logrado gracias a una apuesta titánica por la calidad", ha dicho. Fuster ha remarcado que "la planta hotelera de la Comunidad Valenciana luce hoy más moderna, más digitalizada y más eficiente que nunca".

RETOS PARA 2026

Hosbec ha fijado tres hitos internos y tres grandes ejes de actuación para el próximo año. Entre los hitos internos, los que tienen que llevar a cabo las empresas, está la fidelización del talento, destacando la firma del Convenio Colectivo de Hostelería de Castellón en 2025, en el que se ha hecho un "gran esfuerzo" para hacer atractiva la carrera profesional en turismo.

El presidente de Hosbec ha subraydo que mientras otros sectores hablan de sostenibilidad, el turístico la practica, poniendo como ejemplo los "grandes esfuerzos" en la reducción de la huella hídrica, desperdicio alimentario y uso de energías renovables. Fuster ha dado instado a la administración a articular correctamente las ayudas de los fondos Next Generation "para evitar el fracaso en este ámbito".

Y el sector mantiene la desestacionalización como un objetivo "vital" para el sector, especialmente en Castellón, donde la colaboración público-privada "ya no es algo opcional sino que es una obligación", ha apuntado.

Entre los ejes de actuación para 2026 que ha destacado el presidente de Hosbec están las "grandes preocupaciones" en estos momentos. "El sector no puede permanecer indiferente ante el deterioro de la percepción social del turismo y se declara parte de la solución en el debate vivienda-turismo. Exigirá implacablemente la eliminación de la oferta ilegal y descontrolada y que los municipios reclamen competencias de inspección y sanción para garantizar las mismas reglas de juego para todos", ha indicado Fuster.

En materia de fiscalidad y financiación los hoteleros han lanzado un mensaje a todas las administraciones y figuras políticas y han reiterado su "no rotundo" a las tasas turísticas en 2026 y en futuros programas electorales. En su lugar, el sector se pondrá al lado de los municipios para reclamar al Gobierno central el reconocimiento de la población flotante en la financiación municipal, y Fuster ha recordado que "el turismo ya contribuye con más de 4.000 millones de euros anuales en impuestos".

El tercer eje de actuación será la nueva revolución tecnológica por la inteligencia artificial aplicada a la operativa diaria. En este punto Fede Fuster ha señalado que "Hosbec y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) liderarán la dotación de herramientas y conocimiento para que la IA mejore la competitividad respetando y mejorando nuestra hospitalidad y factor humano".

CASTELLÓN, EL "PROTAGONISTA" DE 2025

El presidente de los empresarios hoteleros ha destacado a la provincia de Castellón como el "protagonista de 2025, como ese gigante que se ha despertado, ha sabido leer el mercado, ha entendido que el turista de hoy busca autenticidad, busca espacios menos masificados, busca la combinación del azul del mar con el verde de la montaña en apenas unos kilómetros siendo eso la esencia de Castellón".

Para Hosbec ha sido fundamental en este despertar disponer de una conectividad aérea consolidada "con nuevas rutas europeas que han traído flujos de turistas británicos, alemanes y centroeuropeos". También es "irrenunciable", ha dicho Fuster, la finalización del Corredor Mediterráneo y otras conexiones ferroviarias para consolidar el impulso turístico de Castellón.

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la colaboración entre el Ejecutivo valenciano y el sector turístico para que "la Comunitat Valenciana siga siendo uno de los mejores destinos turísticos del mundo".

El jefe del Consell ha ensalzado la apuesta de la provincia por la industria turística para resaltar que "sus datos mejoran cada día". Así, ha puesto como ejemplo que el 49 por ciento de las reservas del Bono Recuperem Turisme de este año destinado a residentes en las localidades damnificadas por la dana se han realizado en establecimientos de Castellón.

Durante su intervención, Pérez Llorca ha defendido la supresión de la tasa turística, a la que ha calificado como "un impuesto recaudatorio sin ningún sentido". Además, ha hecho referencia a la colaboración entre la Generalitat y los empresarios del sector turístico para "seguir trabajando en medidas efectivas y eficientes", al tiempo que ha señalado que este apoyo se traduce en una "apuesta clara por la calidad y la excelencia".