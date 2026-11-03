Hosbec prevé que la Comunitat Valenciana anote más de tres millones de turistas británicos en 2026

Fede Fuster (d) interviene este martes en la World Travel Market de Londres durante la presentación del informe - HOSBEC

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La patronal hotelera Hosbec prevé que la Comunitat Valenciana cierre 2026 habiendo registrado 3.050.000 turistas británicos, 21,2 millones de pernoctaciones y un gasto total de 3.350 millones de euros, "los mejores registros de la serie".

La entidad ha presentado este martes, en la jornada inaugural de la feria World Travel Market de Londres, su informe sobre el mercado británico, que es el primero internacional del territorio valenciano en el plano turístico.

Según un comunicado de Hosbec, la previsión de 3,05 millones de visitantes supera en un 7,5 por ciento las cifras de 2019 (2,84 millones), pero el "gran salto" está en el gasto: de 2.460 millones de euros prepandemia a 3.350 millones en 2026, un 36% más.

Sin embargo, las pernoctaciones totales (21,2 millones) todavía no recuperan los 21,7 millones de 2019, lo que refleja que el mercado ha cambiado de patrón, con viajes más frecuentes, algo más cortos y de mayor valor.

Para Hosbec, esto es "una nueva prueba de que el sector turístico" de la Comunitat Valenciana "ha hecho sus deberes, ha sabido ganar en calidad y en rentabilidad manteniendo el volumen sin crecimientos insostenibles".

EL HOTEL, LA OPCIÓN QUE MÁS CRECE

La asociación empresarial ha apuntado que los hoteles valencianos alojaron hasta agosto a 964.380 turistas británicos, un 6% más que en 2025; y generaron 4,36 millones de pernoctaciones (+0,1%) y un gasto en hotel de 256 millones de euros (+5,2%), con una tarifa media diaria de 120,4 euros (+5%). La estancia media, sin embargo, se ajusta de 4,8 a 4,6 días.

Hosbec prevé cerrar el año con 1,46 millones de turistas británicos en hoteles, 6,6 millones de pernoctaciones y 385 millones de euros de gasto hotelero, frente a 1,37 millones de turistas y 367,4 millones de euros en 2025.

PRECIO

La entidad ha indicado que el británico paga de media 123 euros por reserva (+6 euros), aunque está por debajo de la media de todos los mercados (135,5 euros, +9 euros). La turoperación sigue siendo el "canal rey", con el 43,2% de las reservas, por delante de las OTA (17,5%), los bancos de camas (16%), las agencias de viajes (9,6%), mientras que el canal directo solo representa un 6,5% (Biontrend).

El todo incluido lidera el régimen de las reservas (37,6%), seguido del alojamiento y desayuno (27%) y la media pensión (21,8%). Sin duda, ha continuado Hosbec, "el británico es un cliente fiel a la relación calidad-precio que el destino debe seguir cuidando".

ESPAÑA, SU PRIMERA OPCIÓN

El 88% de los británicos se fue de vacaciones en los últimos doce meses, el dato más alto de la serie, y el 62% salió al extranjero (+3 puntos). España es, "con diferencia", el país más visitado por ellos: el 36% de los viajeros eligió España, por delante de Francia (24%), Italia (15%), Estados Unidos (14%) y Grecia (12%) (según datos de ABTA).

Las escapadas urbanas (53%) y la playa (49%) son los tipos de vacaciones más populares, seguidos del turismo rural (23%) y el multidestino (16%). Los viajes en solitario siguen creciendo por tercer año y alcanzan el 21% (+2 puntos) abriéndose "una nueva oportunidad de configurar producto" para este nuevo segmento.

Según el presidente de Hosbec, Fede Fuster, "la Comunitat reúne sol, ciudad, interior y gastronomía en un mismo viaje". "Una ventaja competitiva frente a un turista cada vez más diverso que encuentra la respuesta en nuestro territorio", ha destacado.

Desde la patronal han agregado que el 82% de los británicos hizo, al menos, una acción para que sus vacaciones fueran más sostenibles, sobre todo reciclar (49%) y comprar producto local (40%). Sus principales preocupaciones son el bienestar animal (67%), la preservación de la cultura y el patrimonio (65%), la conservación de la naturaleza (65%) y los residuos y plásticos (64%). El impacto de la masificación (57%) y el estrés hídrico (54%) también figuran en la lista.

El 41% considera que gestionar este impacto es responsabilidad de la empresa de viajes, el 42% querría que su empresa le asesorase y el 46% valora las certificaciones oficiales. Para Hosbec, el mensaje es que "la sostenibilidad ya es un argumento de venta" y "los hoteles de la Comunitat, con su trabajo en eficiencia, agua y economía circular, tienen mucho que contar".

"Y hay que sumar el éxito de Benidorm como European Green Leaf 2028, una sostenibilidad que ya está más que demostrada y que es ejemplo en todo el ámbito de la Unión Europea", ha manifestado el presidente de Hosbec.

LA IA ENTRA EN LA DECISIÓN DE VIAJE

Familiares y amigos (42%), metabuscadores (37%) y webs y guías de viaje (35%) siguen siendo las principales fuentes de inspiración, pero el cambio está en la inteligencia artificial (IA), que ya aparece en el informe como un nuevo actor: el uso de plataformas como ChatGPT, Copilot o Claude crece 6 puntos hasta el 14% y llega al 29% entre los jóvenes de 25 a 34 años. Sumando los buscadores con resúmenes de IA (13%), el uso combinado alcanza el 24%, el mismo nivel que las redes sociales.

"Los destinos que no estén bien posicionados en estas herramientas perderán visibilidad y los hoteles que desprecien el potencial de la IA para las ventas futuras también quedarán fuera de juego", ha indicado Fuster.

Desde Hosbec han ahondado en que el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández recibió hasta septiembre 2,7 millones de pasajeros procedentes del Reino Unido, un 6,7% más que en 2025 y un 16,2% más que en 2019 (AENA).

Las procedencias siguen siendo Manchester (13,5%) y Gatwick (12,5%) como principales orígenes, y crecen "con fuerza" Luton (+19,4%), Edimburgo (+16,4%), Newcastle (+13,4%), Liverpool (+12,2%) y Belfast (+11,4%).

Ryanair concentra el 44% del tráfico (+11,2%), seguida de easyJet (21,1%) y Jet2 (20,6%, +8,9%). Este aeropuerto tiene conexiones con un porcentaje de población británica que estará cercana al 80% (que viven a una hora de un aeropuerto con conexión a Alicante).

Por otro lado, ha resaltado que el de Valencia vive un año "excepcional", con 445.200 pasajeros británicos hasta septiembre, un 30,7% más que en 2025 y un 40,9% más que en 2019. En nueve meses ya iguala todo el año 2025 (446.000).

Gatwick, con el 35,2% del tráfico, crece un 51,1%; Luton pasa de 167 a 30.542 pasajeros; y Edimburgo sube un 80,6%. La llegada de Wizz Air (63.443 pasajeros, 14,2% del total) y el "crecimiento" de Vueling (+90,9%) explican buena parte del "salto", según Hosbec.

Finalmente, la patronal ha indicado que Castellón "va construyendo su propio destino" y suma 21.612 pasajeros británicos hasta septiembre (+34,8%), ya por encima de todo 2025 y un 17,7% superior a 2019.