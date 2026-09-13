El Hospital de Dénia pone en marcha una Unidad de Dolor Agudo para pacientes hospitalizados tras grandes cirugías

Equipo de la Unidad del Dolor Agudo - GVA

ALICANTE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Dénia ha puesto en marcha una Unidad de Dolor Agudo, impulsada por el Servicio de Anestesiología y Reanimación, con el objetivo de mejorar el control del dolor en pacientes hospitalizados, especialmente tras grandes intervenciones quirúrgicas, y ofrecer una atención más personalizada durante su ingreso, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Este nuevo recurso complementa la actividad de la Unidad del Dolor con la que ya cuenta el hospital, dirigida fundamentalmente a pacientes con dolor crónico atendidos en Consultas Externas. La Unidad de Dolor Agudo centra su actividad en pacientes ingresados que precisan un control específico del dolor derivado de una intervención quirúrgica o de determinadas patologías agudas.

La principal novedad de la unidad es la utilización de catéteres de bloqueo nervioso continuo, que permiten administrar anestésicos locales de forma sostenida sobre los nervios responsables del dolor, desde el momento del ingreso hasta la resolución del problema médico o quirúrgico, han señalado las mismas fuentes.

El procedimiento está indicado en pacientes de Cirugía Vascular y Traumatología, especialmente en aquellos con fracturas complejas pendientes de intervención quirúrgica, isquemias agudas de extremidades o situaciones que requieren amputaciones.

La unidad atiende también a pacientes sometidos a cirugías abdominales complejas, en los que se mantienen técnicas de analgesia epidural durante el postoperatorio para favorecer el control del dolor y una recuperación funcional más rápida.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA DURANTE EL INGRESO

La Unidad de Dolor Agudo comenzó a funcionar hace seis meses y ya ha atendido a cerca de un centenar de pacientes hospitalizados. Los profesionales realizan un seguimiento de su evolución clínica y adaptan los tratamientos a las necesidades individuales de cada paciente.

Esta atención especializada permite mejorar el control del dolor y el confort del paciente, además de reducir la necesidad de recurrir a determinados tratamientos analgésicos sistémicos y, con ello, sus posibles efectos secundarios.

El funcionamiento de la unidad requiere una estrecha coordinación entre los profesionales del Servicio de Anestesiología y Reanimación y el resto de las especialidades implicadas, lo que consolida un modelo de atención transversal dirigido a pacientes de diferentes áreas asistenciales.

La creación de esta unidad supone también un avance en la humanización de la asistencia sanitaria, al permitir un abordaje específico y continuado del dolor durante el ingreso hospitalario, adaptado a la situación clínica y a las necesidades de cada paciente.

La consolidación de la Unidad de Dolor Agudo da continuidad a un proyecto asistencial planteado por el Servicio de Anestesiología y Reanimación que, en el actual marco de gestión pública, se ha incorporado de forma estable a la cartera asistencial del Hospital Universitario de Dénia.