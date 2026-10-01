El Hospital Doctor Balmis celebrará sus 500 trasplantes hepáticos con un concierto solidario en Alicante - GVA

ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) acogerá el próximo martes 7 de octubre, a las 19.00 horas, una gala conmemorativa para celebrar los 500 trasplantes hepáticos realizados en el Hospital General Universitario Doctor Balmis, "un hito alcanzado recientemente por el programa de trasplante hepático del centro".

En un comunicado, el gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, ha indicado que este acto "cobra especial significado porque los 500 trasplantes hepáticos realizados desde su puesta en marcha en septiembre de 2012 consolidan" al hospital "como uno de los referentes nacionales e internacionales en este ámbito".

En el último lustro, entre 2021 y 2025, el hospital llevó a cabo alrededor de 200 trasplantes hepáticos, con una media de 40 intervenciones anuales, "reflejo de la consolidación del programa y del alto grado de especialización de los equipos implicados", ha apuntado la Generalitat.

La gala está organizada por la Unidad de Coordinación de Trasplantes del Hospital Doctor Balmis y la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunitat Valenciana (AETHCV), que han querido convertir esta efeméride en un acto de reconocimiento a todas las personas que han hecho posible este logro a lo largo de los años.

La velada tendrá como protagonista al pianista Ignacio Hernández, que ofrecerá un concierto solidario en un evento concebido para poner en valor la importancia de la donación de órganos y el impacto que tiene en la vida de cientos de pacientes y sus familias.

El jefe del Servicio de Coordinación de Trasplantes, el doctor Miguel Perdiguero, ha aseverado que "la gala reunirá a pacientes trasplantados, familiares, profesionales sanitarios, representantes institucionales y miembros del tejido asociativo en una celebración que pretende reconocer el compromiso colectivo que hay detrás de cada trasplante".

Y ha continuado: "Asimismo, servirá para agradecer la generosidad de los donantes y de sus familias, cuyo gesto altruista permite ofrecer una nueva oportunidad de vida a personas con enfermedades hepáticas graves".

HOMENAJES

Durante el acto también se rendirá homenaje a los profesionales de los distintos servicios hospitalarios que participan en el programa de trasplante hepático, una labor multidisciplinar que implica a numerosos equipos asistenciales y de apoyo y que, según la Generalitat, "ha permitido consolidar al Hospital Doctor Balmis como un centro de referencia en este ámbito".

La recaudación obtenida a través de las entradas solidarias se destinará íntegramente a la AETHCV, "entidad que desarrolla una importante labor de acompañamiento, orientación y apoyo a pacientes trasplantados y personas en espera de un órgano", ha agregado.

"Más allá de una cifra simbólica, este evento quiere celebrar las historias de vida que hay detrás de estos 500 trasplantes hepáticos y transmitir un mensaje de gratitud hacia quienes, con su profesionalidad, compromiso y solidaridad, han contribuido a hacer posible este éxito colectivo", ha concluido el coordinador de trasplantes.