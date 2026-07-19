El Hospital La Fe realiza su primer implante auditivo en el tronco cerebral para romper el aislamiento acústico total

El Hospital La Fe, de València, realiza su primer implante auditivo en el tronco cerebral para romper el aislamiento acústico total. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha realizado su primera cirugía de implante auditivo en el tronco cerebral para tratar un caso de sordera profunda compleja, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Se trata de una intervención realizada a una paciente que sufrió una pérdida auditiva súbita y total tras una enfermedad. Antes de recurrir al implante de tronco cerebral, se le colocaron otros dispositivos cocleares, pero ninguno resultó funcional debido a las secuelas de la patología en la cóclea y el nervio auditivo.

Ante este escenario, "el implante en el tronco cerebral se presentaba como su única y última opción para recuperar la audición", ha explicado el jefe en funciones de Otología en La Fe, Carlos de Paula. Este facultativo ha apuntado que "el implante de tronco cerebral es el dispositivo que se utiliza para aquellos pacientes con una pérdida auditiva profunda que no se pueden beneficiar de un implante coclear".

La cirugía ha sido posible gracias a la colaboración entre los servicios de Otorrinolaringología y Neurocirugía del Hospital La Fe. El procedimiento, como ha detallado el doctor De Paula, consiste en la colocación de un electrodo directamente sobre los núcleos cocleares en el tronco del encéfalo, puenteando el oído interno y el nervio auditivo dañado para estimular directamente los centros auditivos del cerebro.

La intervención ha requerido de "una gran precisión neuroquirúrgica para colocar los electrodos en el tronco del encéfalo", ha añadido la neurocirujana de La Fe Rebeca Conde. "Es un abordaje que hacemos a nivel retromastoideo. Llegamos al borde lateral del tronco encefálico, en la unión con el cerebelo, y ahí separamos y entramos en la parte de la cavidad del cuarto ventrículo, que es donde se deposita el electrodo", ha concretado la doctora.

La operación ha contado con el apoyo de un especialista del Hospital Germans Trias y Pujol. Los resultados de telemetría en quirófano han sido satisfactorios, ha resaltado la Generalitat, que ha indicado que ahora el protocolo clínico establece un periodo de espera de seis semanas para la cicatrización y estabilización de los electrodos. Finalizado ese plazo, se procederá al encendido y programación del implante para evaluar los resultados funcionales y el grado de recuperación sonora de la paciente.

El doctor De Paula ha asegurado, en cuanto a las expectativas de escucha, que "el implante auditivo en el tronco cerebral no restituye una audición natural ni alcanza, generalmente, los niveles de comprensión verbal de un implante coclear exitoso". "Los resultados permiten que el paciente recupere la percepción de sonidos ambientales y el ritmo del habla, sirviendo como un apoyo crucial para la lectura labial", ha expuesto.

Aunque algunos pacientes logran entender palabras aisladas en entornos controlados, el objetivo principal es romper el aislamiento acústico total y mejorar significativamente la comunicación y seguridad en la vida diaria de estas personas.

"UN AVANCE CUALITATIVO"

Hasta la fecha, los pacientes de la Comunitat Valenciana que requerían esta tecnología eran derivados a centros de referencia nacional.

"La incorporación de La Fe a este reducido grupo de hospitales preparados para acometer cirugías de implante auditivo en el tronco cerebral supone un avance cualitativo en la cartera de servicios de la sanidad pública valenciana, y garantiza una atención de proximidad en cirugías que exigen una precisión neuroquirúrgica extrema", ha asegurado el gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda.