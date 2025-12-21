El Hospital General de Valencia participa en un proyecto europeo para tratar arritmias cardíacas con radioterapia - GVA

VALÈNCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de Valencia forma parte de un proyecto europeo que investiga el uso innovador de la radioterapia estereotáctica en el tratamiento de las arritmias cardíacas, concretamente de la taquicardia ventricular.

Desde su incorporación a este proyecto en 2021, el hospital ha llevado a cabo el tratamiento de pacientes con esta técnica, conocida como radioablación estereotáctica de arritmias, un procedimiento no invasivo que administra altas dosis de radiación en el área afectada del corazón para controlar arritmias resistentes a tratamientos convencionales.

Este procedimiento utiliza haces de radiación para localizar y destruir con precisión los puntos de origen de la arritmia sin cirugía y su efecto, explorado en diferentes estudios preclínicos, ha demostrado la capacidad de reducir los episodios de arritmias en los pacientes con estas características, tal y como ha informado la administración autonómica en un comunicado.

La taquicardia ventricular es una alteración del ritmo cardíaco que suele ser tratada mediante fármacos, ablación con catéter y colocación de desfribilador de cardioversión implantable que pretenden evitar los daños irreversibles. Sin embargo, puede ser recurrente, lo que conlleva la necesidad de repetir sucesivas ablaciones invasivas o de difícil abordaje.

Tal y como ha explicado Piedad Almendros Blanco, facultativa del servicio de Oncología Radioterápica, "los resultados obtenidos con la radioterapia estereotáctica en los pacientes tratados en nuestro centro son alentadores y apuntan a una mejoría clínica significativa, además de una notable reducción de los episodios arrítmicos, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes".

La jefa del Servicio de Oncología Radioterápica, Carmen García Mora, ha destacado que la incorporación del Hospital General de Valencia al proyecto fue gracias al impulso y liderazgo de Aurelio Quesada, jefe de la Sección de Arritmias hasta su fallecimiento en noviembre de 2024. "Su trayectoria profesional y su compromiso con la investigación fueron determinantes para que el centro se sumara a esta iniciativa internacional. Su entusiasmo y visión hicieron posible que hoy formemos parte de un proyecto europeo de esta magnitud. Su legado sigue muy presente en nuestro trabajo diario", ha afirmado García Mora.

Además, la participación del centro valenciano es posible gracias a la colaboración entre los servicios de Cardiología, Oncología Radioterápica y Radiofísica y Protección Radiológica, que cuentan con los requerimientos de este proyecto, la cualificación y la experiencia de los profesionales, así como con el equipamiento tecnológico puntero para aplicar esta técnica avanzada.

PROYECTO STOPSTORM

El Hospital General de Valencia forma parte del proyecto europeo Stopstorm, una iniciativa financiada por la Unión Europea dentro del programa Horizonte 2020.

El proyecto Stopstorm --siglas de 'plataforma estandarizada de tratamiento y resultados de la terapia estereotáctica de la taquicardia reentrante a través de un consorcio multidisciplinar'-- reúne a más de 30 organizaciones de 10 países europeos con el objetivo de recopilar y analizar datos clínicos que permitan validar clínicamente esta terapia.

En España, solo tres hospitales públicos participan en el estudio, el Hospital General de Valencia, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y el Hospital del Mar de Barcelona.