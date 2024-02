El Hospital de Manises alcanza los 20.000 nacimientos hasta enero de 2024

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Manises ha atendido 20.116 partos hasta enero de 2024, siendo uno de los hospitales más demandados por los padres y madres en el momento de dar a luz en la Comunitat Valenciana. Tan solo en 2023, el número de nacimientos fue de 1.133.

Desde sus inicios, el Hospital de Manises ha sido "pionero" en la humanización del proceso de parto, con proyectos como la Casa de Partos, que fue la primera que se puso en marcha en la provincia de Valencia en el año 2014, ha indicado el centro sanitario en un comunicado.

"Uno de nuestros principales objetivos es respetar al máximo el parto natural, tal y como recomienda la OMS, siempre que las circunstancias médicas nos lo permitan y, por supuesto, dando prioridad a la seguridad de la madre y del bebé", ha indicado el jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología, el doctor Gil Raga.

Así, ha explicado que el Hospital de Manises es uno de los centros con menor tasa de cesáreas de la Comunitat Valenciana, con una media del 17,1% en los 14 años que lleva en funcionamiento. "Esto quiere decir que 8 de cada 10 partos atendidos en el Hospital de Manises han sido naturales", ha detallado Gil Raga. Unos resultados que mejoran considerablemente la media nacional, que se sitúa en un 22% de partos por cesárea y que puede alcanzar incluso el 40% en el caso de las clínicas privadas.

De este modo, el doctor Gil Raga ha indicado que en el Hospital de Manises no se realizan cesáreas a no ser que sea por razones estrictamente médicas. "Tampoco hacemos episiotomías ni aplicamos enemas y oxitocina a no ser que sea necesario. Respetamos siempre en la medida de lo posible el parto natural", ha indicado, y ha puesto en valor la "importancia" de las decisiones de la madre durante el proceso, así como la comodidad en el momento de dar a luz.

"En el Hospital de Manises apostamos decididamente por dar el protagonismo a la madre, favoreciendo un parto humanizado y ofreciendo los mejores servicios para que la experiencia sea cómoda y pueda disfrutarla según sus deseos, siempre que sea clínicamente factible", ha recalcado el jefe de servicio.

Además, Gil Raga ha explicado que, en los casos en los que es necesario proceder a una cesárea, hay un protocolo de actuación para contribuir a la tranquilidad y bienestar de la madre. "Desde 2016, las cesáreas en el Hospital de Manises se realizan con el acompañamiento de una persona elegida por la madre", ha detallado.

CASA DE PARTOS

El Hospital de Manises fue pionero en el año 2014 al poner en marcha la primera casa de partos de la provincia de Valencia. Y desde entonces, son 619 las madres que han decidido dar a luz en este espacio que se encuentra integrado en el servicio de Obstetricia y Ginecología de Manises.

"La casa de partos emula la habitación de una casa, recreando un ambiente cálido, con luces modulables y decoración confortable en maderas y flores, que tiene el equipamiento médico camuflado. Las madres tienen total libertad de movimiento por el espacio, lo que contribuye a humanizar al máximo el momento de dar a luz", ha explicado Gil Raga. Además, la casa de partos también cuenta con métodos innovadores, como la dilatación en agua, entre otros.

"Esta humanización del proceso tiene numerosos beneficios tanto para la mamá como para el bebé, ya que potencia los partos vaginales espontáneos y reduce así la probabilidad de intervención médica durante el parto, con las complicaciones que esto puede acarrear", ha finalizado al respecto.

Por su parte, las mujeres que dan a luz en el Hospital de Manises disponen de una sala de dilatación individual donde puede estar el acompañante, y también disfrutan de habitaciones individuales con bañera para el recién nacido. Del mismo modo, el centro organiza visitas guiadas al paritorio para que las madres puedan estar familiarizadas con el entorno de antemano y, de este modo, reducir el estrés en el momento del parto.

En cuanto a servicios, el Departamento de Salud de Manises se ha especializado en la atención del parto natural, con la incorporación de sistemas innovadores como la walking epidural.

La walking epidural es una anestesia alternativa que controla los dolores propios del parto, pero sin dejar a la madre paralizada de cintura para abajo, lo que le permite moverse libremente durante todo el proceso, participar activamente en la expulsión del bebé e incluso hacerlo en diferentes posturas, como por ejemplo de pie. Además, permite sentir el paso del bebé por el canal de parto, sin dolor, lo que hace que la experiencia de dar a luz sea más íntima y humanizada.

Por todo ello, el área de Materno-Infantil ha sido reconocida con varios premios y nominaciones tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo, los Premios Best Spanish Hospital Awards BHS.