El Hospital de La Ribera incorpora la mastectomía endoscópica para el tratamiento de tumores de mama

Esta técnica mínimamente invasiva permite extirpar la glándula mamaria con una recuperación más rápida y mejor resultado estético

VALÈNCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de La Ribera, en Alzira (Valencia), ha incorporado a su cartera de servicios la mastectomía endoscópica, una avanzada técnica quirúrgica mínimamente invasiva que permite extirpar total o parcialmente la glándula mamaria, mejora la recuperación postoperatoria y preserva la imagen corporal de las pacientes.

En esta cirugía, que será realizada por los profesionales de la Unidad de Mama del Hospital de Alzira en casos seleccionados, se utiliza un endoscopio introducido a través de una pequeña incisión de unos cuatro centímetros, generalmente situada en la axila, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Este abordaje permite preservar la piel y evitar cicatrices visibles en la mama, con un resultado estético "superior sin comprometer la seguridad oncológica".

Sonia Martínez, cirujana de la Unidad de Mama del Hospital de La Ribera, ha subrayado las ventajas de la mastectomía endoscópica frente a las técnicas convencionales: "Permite una menor cicatriz visible, reduce el sangrado y el dolor postoperatorio, favorece una recuperación más rápida y, en muchos casos, puede combinarse con la reconstrucción inmediata".

La especialista ha asegurado que la cirugía mamaria "ha evolucionado radicalmente en los últimos años. Hoy en día no solo nos centramos en la eliminación del tumor, sino también en preservar la calidad de vida y la imagen corporal de la mujer".

En este sentido, Sonia Martínez ha afirmado que el pasado año realizaron 205 intervenciones quirúrgicas de cáncer de mama y "en dos de cada tres pacientes pudimos llevar a cabo cirugía conservadora. En aquellos casos en los que fue necesaria una mastectomía, realizamos reconstrucción mamaria inmediata en colaboración con el servicio de Cirugía Plástica, ofreciendo así un abordaje integral y personalizado".

La cirujana ha subrayado, además, que recientemente el Hospital de La Ribera ha incorporado la técnica de la crioablación para el tratamiento de determinados tumores de mama, "un procedimiento igualmente mínimamente invasivo que destruye las células tumorales mediante la aplicación de frío extremo, ofreciendo una alternativa terapéutica eficaz y con excelentes resultados estéticos".

ATENCIÓN INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINAR

Por su parte, la doctora Teresa Taberner, jefa del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de La Ribera, ha señalado que desde el centro han consolidado un modelo "de atención integral y multidisciplinar en el abordaje del cáncer de mama, que abarca desde el diagnóstico y la personalización del tratamiento, hasta la cirugía, la oncología, la reconstrucción mamaria inmediata y el apoyo emocional a través de la Consulta de Psicooncología".