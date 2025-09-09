El Hospital Universitario de La Ribera creará una nueva Unidad de Corta Estancia con 11 camas

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de La Ribera pondrá en marcha a principios de 2026 una nueva Unidad de Corta Estancia (UCE) con 11 camas para pacientes que requieran tratamientos o intervenciones de corta duración, con una estancia prevista entre 24 y 72 horas y bajo criterios médicos concretos.

Esta iniciativa, ya implantada con éxito en otros centros, se presenta como una alternativa "eficiente y humana" a la hospitalización convencional, según ha informado el centro en un comunicado.

Las obras de adecuación del espacio ya han comenzado en la actual primera planta central del hospital, que se transformará por completo para adaptarse a las necesidades asistenciales de la nueva UCE. Con la inversión prevista, que asciende a 316.498 euros para renovar revestimientos, instalaciones y equipamiento, "se trata de ofrecer a los pacientes mejores condiciones de privacidad, seguridad y confort, reforzando la calidad asistencial en un área clave para el hospital", han apuntado.

Cada una de las nuevas camas hospitalarias de la UCE contará con un punto de aire medicinal y oxígeno, un monitor y un sillón para variabilidad postural del paciente, y él área contará con equipamiento de monitorización y complementario como ventiladores mecánicos, bombas de infusión y equipos de imagen, además de un control de enfermería y una sala de descanso para profesionales.

Estará situada en la primera planta, conectada con el Servicio de Urgencias mediante una pasarela, lo que facilitará el acceso y agilizará la atención.

Las unidades de corta estancia están diseñadas para atender a pacientes con procesos menos graves o reagudizaciones de enfermedades crónicas que pueden resolverse en un corto plazo, evitando ingresos prolongados. Entre ellos se incluyen patologías crónicas agudizadas, procesos inflamatorios e infecciosos no complicados que precisan tratamiento endovenoso, o el control del dolor agudo tras descartar complicaciones asociadas.

"Este modelo permite iniciar terapias rápidas, estabilizar al paciente y dar el alta temprana cuando es seguro hacerlo. Con esta reorganización, el centro seguirá atendiendo a los pacientes de la primera central, pero con unas condiciones más adecuadas y orientadas a la humanización de la asistencia sanitaria", han señalado las mismas fuentes.

El director médico del Hospital Universitario de La Ribera, José Mínguez, ha explicado que la creciente demanda asistencial y la necesidad de optimizar los recursos han impulsado el desarrollo de modelos alternativos a la hospitalización convencional como las UCEs. "Estas han demostrado ser eficaces porque reducen reingresos y mejoran la experiencia del paciente, manteniendo la calidad de los resultados clínicos", ha subrayado.

El director médico ha señalado también que esta actuación supone un paso "decisivo" dentro del Plan de Asistencia Sanitaria 2024-2027 del Hospital. "Se trata de un plan funcional que define la actividad y las instalaciones del centro para los próximos años y que nos permitirá consolidarnos como un hospital de vanguardia, donde la calidad asistencial, los avances tecnológicos, la gestión participativa con profesionales y pacientes y la humanización de la atención caminan de la mano", ha destacado.