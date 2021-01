Hospitales valencianos participan en un estudio sobre la prevalencia del coma y delirium en pacientes en UCI con Covid

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria (Incliva) del Hospital Clínico de Valencia ha coordinado un estudio internacional y multicéntrico sobre la prevalencia del coma y el delirium, así como sobre los factores de riesgo asociados al desarrollo del delirium, en pacientes con Covid-19 ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Los resultados de la investigación se han publicado en el artículo 'Prevalence and risk factors for delirium in critically ill patients with COVID-19 (COVID-D): a multicentre cohort study' de la revista Lancet Respiratory Medicine, con la participación del Valderbilt University Medical Center y el proyecto HUCI para la humanización de las Unidades de Cuidados Intensivos, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Hasta la fecha, alrededor de 750.000 pacientes en el mundo con Covid-19 han requerido de ventilación mecánica, lo que supone un elevado riesgo de disfunción cerebral aguda (coma y delirium).

En este sentido, la investigación ha tenido como objetivos principales describir la prevalencia de este tipo de disfunción cerebral en los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos con Covid-19 y analizar los factores de riesgo asociados al delirium, con el fin de desarrollar estrategias que lo mitiguen y las secuelas asociadas.

El jefe de Sección de Anestesia del Hospital Clínico de València, integrante del Grupo de Investigación en Anestesia de Incliva y profesor de la Universitat de València, Rafael Badenes, detectó que pacientes ingresados en UCI por Covid-19 permanecían más tiempo sedados que otro tipo de pacientes y que en ellos la prevalencia de delirium era muy elevada.

Esta constatación le llevó a ponerse en contacto con el Valderbilt University Medical Center, líder en el estudio del delirium, e impulsar una investigación sobre este aspecto, con la colaboración del proyecto HUCI.

Así, se realizó un estudio de cohortes retrospectivo, con los datos de 2.088 pacientes ingresados en 69 UCI, el 50% de ellos en centros españoles. Estos datos pertenecían a hospitales de 14 países diferentes y fueron recogidos entre el 20 de enero y el 28 de abril de 2020, fecha marcada para finalización porque el 26 de mayo era la fecha tope para enviar los datos, que previamente se debían analizar.

Asimismo, la metodología de investigación partió de un protocolo de estudio, diseñado por Badenes, que fue enviado y trabajado conjuntamente con los investigadores de la Vanderbilt University Medical Center y del proyecto HUCI.

En la investigación han intervenido profesionales de los grupos de Anestesia y de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de València y han participado "muy activamente" diferentes departamentos y profesionales de Incliva.

Entre los centros hospitalarios españoles participantes se encuentran el Hospital General, el Dr. Peset y el Hospital La Fe, de València; y Ramón y Cajal, 12 de octubre, Gregorio Marañón y La Paz, de Madrid.

Tras la investigación, el Dr. Badenes ha señalado la posibilidad de intervención ante dos factores de riesgo de desarrollo de delirium que son modificables, el sobreuso de benzodiacepinas como sedantes, que propone retirar, y la ausencia de visitas de familiares y amigos, tanto en persona como virtuales, porque está asociada con mucho más delirium. "Estas estrategias podrían mitigar el delirium y sus secuelas asociadas", ha remarcado.

El especialista ha propuesto dejar de utilizar este tipo de sedantes, que se han administrado al 70% de pacientes con Covid-19 y ha insistido en la importancia de "favorecer un contacto más humano entre los familiares y sus amigos y los pacientes ingresados, si puede ser de un modo personal con todas las medidas de seguridad y, si no, de modo virtual".