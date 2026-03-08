Hospitalizado un niño de dos años por mordedura de perro en la boca

Archivo - Fachada del Hospital La Fe de Valencia
Archivo - Fachada del Hospital La Fe de Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 8 marzo 2026 20:05
Seguir en

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un menor de edad ha sido hospitalizado este domingo por la tarde en La Fe al sufrir la mordedura de un perro en la boca.

Según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido desde el centro de salud de Alzira a las 18.04 horas por mordedura de perro en la boca a un niño de dos años.

El menor afectado ha sido trasladado por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital La Fe de València, detallan las mismas fuentes.

