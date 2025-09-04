Hostelería Valencia cierra un verano con una caída de facturación de hasta el 15% pese al aumento de turistas

Archivo - Un camarero sirve copas de vino blanco en un bar - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Detecta que los apartamentos turísticos condicionan un cambio en los hábitos de consumo al cocinar en el propio alojamiento

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) ha realizado este jueves un balance del funcionamiento de la campaña de verano en el sector, a través de un sondeo que refleja que, en líneas generales, la actividad ha empeorado respecto a los datos de la campaña de verano del año 2024 pese al aumento de turistas.

Para el 69 por ciento de los encuestados, la temporada de verano no ha incrementado su volumen de negocio sino que se ha registrado una caída de facturación de los negocios que se sitúa entre el 10 y el 15%, dependiendo de las zonas. En líneas generales, agosto ha funcionado mejor para la hostelería que julio, y especialmente mejor ha sido la primera quincena de este último mes, según ha informado en un comunicado.

A pesar de los buenos resultados a nivel turístico con la llegada de turistas internacionales y de los datos del crecimiento de gasto medio del turista extranjero en la Comunitat Valenciana, la entidad subraya que el turista destina "gran parte" de su presupuesto al desplazamiento desde su país de origen y también en el alojamiento, lo que "lastra" el gasto en hostelería.

Además, subraya que el fenómeno de los apartamentos turísticos "condiciona un cambio en los hábitos de consumo del turista, que acude menos a la restauración y compra la comida para cocinar en el propio alojamiento".

Respecto al turismo nacional, resalta que el gasto de las familias está "limitado por el aumento del coste de la vida, el incremento de precios tanto en el alojamiento como el alquiler vacacional y la sensación de incertidumbre ante el futuro, lo que lleva a una contención en el gasto que se ha notado este verano".

Además, la desestacionalización del turismo también conlleva que no se concentre todo ya en la temporada de verano sino que el cliente nacional opte por viajar también en otros momentos del año. Estos factores condicionan las decisiones de consumo y llevan a una reducción del gasto "en bares, restaurantes y locales de ocio" y concentrando las salidas a locales de hostelería "en momentos puntuales", especialmente el fin de semana.

Además, las empresas encuestadas también apuntan a las olas de calor como uno de los factores que ha llevado a recibir menos visitantes en los locales, especialmente en las terrazas.