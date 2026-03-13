Los hosteleros de València esperan facturar un 78% más en Fallas que en una semana normal

Archivo - Decenas de personas asisten a la mascletà, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros de València esperan facturar un 78 por ciento más en Fallas que en una semana habitual y la previsión apunta a un crecimiento medio del 2,2% de la facturación pese al mal tiempo durante la semana fallera, según una encuesta realizada por la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia.

De acuerdo a este sondeo, la percepción sobre cómo serán estas Fallas también es "mayoritariamente positiva". "El 83,3% de los establecimientos considera que las Fallas de este año serán mejores o iguales que las de 2025, mientras que el 16,7% cree que serán peores", ha señalado la coordinadora en un comunicado.

"Este fin de semana concentrará la mayor actividad económica, principalmente de las zonas más céntricas, de mayor tradición fallera y con fallas de sección especial", según el 77,8% de los bares y restaurantes encuestados. Por su parte, el 11,1% considera que "el mayor impacto se producirá durante la semana fallera, tras la 'plantà'".

El resto cree que la actividad se repartirá de forma "más equilibrada" durante todos los días del periodo festivo, hasta el 19 de marzo. A ello, se sumará un "repunte significativo" de las reservas con motivo de la celebración del Día del Padre, lo que "reforzará la facturación en la recta final de la semana festiva".

En cuanto al consumo, "el gasto medio estimado por cliente se sitúa en torno a 24,4 euros". El tique medio estará "condicionado" porque, según ha explicado, "la actividad no será homogénea durante todo el ciclo fallero, ya que la principal semana fallera estará marcada por una demanda menos planificada y un consumo más orientado al producto rápido, como bocadillos, tapas o comida para llevar, exceptuando reservas del fin de semana y de San José".

Asimismo, ha subrayado que "la mejora en la predicción meteorológica del tiempo durante las fiestas falleras ha sido la mejor noticia que podían esperar los hosteleros de València después de dos meses de lluvia y viento". "Tras todo este periodo de mal tiempo, los valencianos y los turistas falleros que nos visiten van a poder disfrutar de unas buenas Fallas, por lo que las previsiones económicas iniciales sean superiores", ha remarcado.