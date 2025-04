Hoteles de la provincia de Alicante recuperan la normalidad tras el apagón, según APHA

ALICANTE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) ha detallado este martes por la mañana que los hoteles y apartamentos de la capital alicantina y del resto de la provincia asociados a su entidad han recuperado la normalidad tras el apagón generalizado registrado en España este lunes.

En un comunicado, la entidad resalta que la falta de suministro eléctrico "alteró" el servicio prestado y "obligó a poner en marcha todo tipo de medidas para ofrecer las mejores condiciones posibles a las personas que se encontraban alojadas en los establecimientos".

Añade que los grupos electrógenos en los casos de las instalaciones más grandes se encargaron de suplir la falta de electricidad, "que en algunos casos no se restableció hasta pasadas más de diez horas".

No obstante, APHA asegura que el impacto del apagón en la actividad del sector fue "limitado" y que los viajeros 'no show', es decir, los que no se presentaron a pesar de tener reservas, fueron compensados por prolongaciones de estancias, "provocadas por la incertidumbre sobre los viajes de retorno a los lugares de origen". Igualmente, se registró un repunte de las reservas de última hora.

Por otro lado, la asociación destaca que muchos de los turistas que visitaban la provincia este lunes "optaron por acudir a los bares y restaurantes de los hoteles, que tenían autonomía energética a través de los grupos electrógenos, frente a la mayoría de la restauración convencional, que estaba paralizada por la falta de suministro".

Asimismo, asegura que la "facilidad de pago a la cuenta" en los hoteles permitió que los clientes alojados pudieran consumir aun sin disponer de efectivo, mientras que fuera de estos alojamientos "los problemas con las tarjetas limitaban el gasto a la disposición de dinero en metálico".