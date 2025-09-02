Los hoteles de València "vuelven a la normalidad" en agosto tras la dana y Hosbec prevé un 86% de ocupación

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La planta hotelera de la ciudad de València ha vuelto en agosto "a las cifras de la normalidad que se vieron alteradas por la dana" del pasado octubre, según las previsiones de la patronal hotelera Hosbec. A falta del dato definitivo de ocupación hotelera de este mes, la asociación prevé que este indicador supere el 86 por ciento, un crecimiento de unos dos puntos respecto al año pasado.

En un comunicado, ha explicado que "las cifras positivas no se quedan aquí", sino que también se manifiestan, "en términos esperanzadores", en las previsiones de ocupación para septiembre, "que apuntan ya ligeras mejoras y que rozan el 80% de reservas confirmadas ya en los sistemas de gestión" de los hoteles de la capital valenciana.

Según Hosbec, "en estos momentos el gran reto de la planta hotelera es recuperar también los indicadores económicos" y que los datos de tarifa hotelera media (ADR) e ingresos medios por habitación disponible (REVpar) "se mantengan en los niveles de crecimiento de otras plazas turísticas".

Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) han marcado una tarifa hotelera media (ADR) en julio 2025 de 126,9 euros, "que significó una caída de más de 11% respeto a la tarifa de 2024".

"El sector trabaja de una forma muy activa para que este 'gap' pueda quedar cerrado en los próximos meses, sobre todo en los que se inicia de forma muy intensa la actividad profesional y MICE junto con el mercado de ocio ('leisure')", ha agregado la patronal turística valenciana.

Hosbec ha apuntado que desde el ámbito hotelero "junto a los responsables del Ayuntamiento de València" han venido trabajando durante todos estos meses "para que la recuperación se produjera lo antes posible y en las mejores condiciones" tanto para las empresas como para los trabajadores del sector, "teniendo en cuenta además el efecto arrastre en otras actividades económicas de la ciudad". "Las circunstancias del mercado no lo han puesto fácil, pero, por fin, el sector empieza a ver la luz al final del túnel", ha concluido.