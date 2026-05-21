Humans Fest presenta una programación que "toma el pulso" a los conflictos del presente

Humans Fest presenta una programación que le toma el pulso a los conflictos del presente - HUMANS FEST

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia, ha presentado la programación completa de la XVII edición del festival, que se celebrará del 28 de mayo al 6 de junio. Se trata de una programación "ambiciosa, multidisciplinar y culturalmente diversa" que toma el pulso a la actualidad.

Son casi 70 películas que recorren las miradas y conflictos sobre los derechos humanos de más de doce países. "Este año, en Humans Fest, hemos hecho un esfuerzo por estar atentas a la actualidad y pensar una programación que refleje las miradas del presente. Para nosotras, si un tema está en las conversaciones de la calle debe estar en Humans Fest. Queremos ser reflejo de las noticias, de los temas que preocupan a la gente, para acompañar la reflexión ciudadana a través del cine", ha subrayado la directora del festival, Pilar Almenar.

La edición de 2026 proyectará películas que acercan a "la militarización de un mundo rearmado, a lo que ocurre en Palestina, a lo que siente una joven acosada por el algoritmo de redes, a la crisis climática o a lo que vive el colectivo trans", ha indicado la organización en un comunicado.

"La diversidad de películas responde a la voluntad de ampliar la mirada respecto al mundo de hoy, de analizar realidades que a menudo son incómodas sobre las que debemos reflexionar, y criticar realidades que debemos combatir", ha añadido la directora del certamen.

Y ha agregado: "Además, no somos un festival que se limite a dejar al espectador solo frente a la pantalla. Somos un espacio de encuentro y reflexión, de pausa y acción. Un festival que acompaña las proyecciones con coloquios con profesionales, expertos y activistas. Somos un festival que se precia de abrir espacios para el diálogo en un mundo cada vez más acelerado y saturado".

PELÍCULAS

Casi 70 películas se podrán ver en las diferentes sedes del festival entre largometrajes de ficción, largometrajes documentales, cortometrajes y el ciclo sobre la infancia y la juventud. Estas cuatro vertientes del festival centran los bloques de su programación, las secciones oficiales del cual se podrán ver en los Cines Babel, mientras que el ciclo se pasará en la Filmoteca, y los cortometrajes se verán en la Sala SGAE.

El ciclo sobre infancia y juventud, que se podrá ver en la Filmoteca valenciana, acogerá la proyección de cuatro películas que abordan algunos de los principales retos de los menores en el mundo. Es el caso de 'Mr. Nobody Against Putin', último ganador del Oscar a Mejor Documental, que narra como el gobierno ruso transforma una escuela en un centro de reclutamiento de soldados para el frente en Ucrania. La proyección tendrá un coloquio posterior con el profesor y documentalista Pavel Talankin, y la ayudante de dirección Katya Kize.

El ciclo también aborda la mirada infantil con 'Amélie y la metafísica de tubos', Premio del Público en la pasada edición de San Sebastián y del Festival Annecy.

La Sección Oficial de Cortometrajes ha superado el récord de inscripciones de toda la historia del festival, con más de 500 cortometrajes de ficción y documentales inscritos. El incremento de participación está directamente relacionado con el impacto que ha tenido en la industria audiovisual el reconocimiento oficial de Humans Fest como festival clasificador para los Premios Goya en las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Cortometraje Documental, de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Ante el incremento de las inscripciones, el Humans Fest ha hecho una apuesta por el cortometraje y ha ampliado selección y proyección hasta los 36 cortometrajes que se verán este año. Estos trabajos competirán por el premio al Mejor Cortometraje documental internacional y Mejor Cortometraje de ficción internacional.

Además, los cortos valencianos competirán por el Premio a Mejor Corto valenciano y el premio EDAV al Mejor Guion de cortometraje valenciano. Serán proyecciones gratuitas y tendrán lugar en la Sala SGAE del 1 al 4 de junio.

Los diez largos a competición son estrenos: dos internacionales, cuatro nacionales y cuatro películas que no se han visto nunca en València. Además, seis de los diez son dirigidos por mujeres. Entre los largometrajes de ficción a competición se podrán ver títulos como 'Between Dreams and Hope', de la directora iraní Farnoosh Samadi, sobre los derechoa de la comunidad LGTBIQ+ en el Irán actual o Luisa, de la directora germana Julia Roesler, sobre la maternidad en personas con discapacidad.

Otras obras como 'Ghost School', dirigida por la realizadora pakistaní Seemab Gul, hablan del derecho a la educación de los menores en Pakistán, y películas como 'Let's have a cup of doodh patti chai', del director hongkonés Kwong Yin Brian Hung, acercan al racismo entre comunidades migrantes. Brian Hung visitarà València por el festival.

Entre los largometrajes documentales a competición destacan títulos como 'The Mission', un documental único y explícito que captura todo lo que ve un neurocirujano británico en Gaza. Su director, Mike Lerner y el productor Martin Herring, visitarán València durante el festival.

También destaca 'Corren las liebres', de la cineasta Lorena Ros, sobre la realidad de las mujeres trans al salir de prisión, o la sugestiva Amor Trava, de la realizadora y documentalista argentina Lucrecia Mastrangelo, sobre las vidas trans y las identidades no-normativas en la escena cultural del ballroom. Lorena Ros y dos de las protagonistas de 'Corren las liebres' visitarán València.

También Lucrecia Mastrangelo. La sección documental a competición se completa con 'The Earth Greatest Enemy', un documental periodístico sobre el impacto ambiental del ejército de los Estados Unidos. Y finalmente con 'She', documental sobre la explotación laboral de las mujeres en una de las mayores plantas de fabricación de teléfonos móviles en Vietnam.