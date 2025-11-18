El humor "corrosivo" de Berlanga protagoniza en el Jeu de Paume de París un ciclo de cine y actividades

Archivo - Una pantalla proyecta a Luis García Berlanga durante la exposición ‘Interior Berlanga’, en CaixaForum València, a 29 de febrero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El humor "corrosivo y satírico" con el que el director de cine valenciano Luis García Berlanga miró a la España de su época protagoniza un ciclo de actividades que desde este martes se celebra en el Jeu de Paume de París.

A través de un recorrido por la filmografía de Berlanga y de otros cineastas afines, el ciclo --titulado 'Rires féroces pour une Espagne noire' (Risas feroces para una España negra)-- propone "examinar el humor negro, corrosivo y satírico que Berlanga utilizó para retratar la España de posguerra y de la transición democrática".

Su estética, marcada por planos-secuencia, personajes en movimiento y un lenguaje que mezcla lo grotesco con lo social, ofrece "una ventana crítica al choque entre el mundo popular y los discursos de poder", explican los organizadores de la iniciativa, que cuenta con la colaboración del Instituto Cervantes.

Así, hasta el 7 de diciembre, la prestigiosa institución cultural francesa consagra este ciclo al "maestro de la comedia satírica". Para 'abrir boca', se ha programado esta tarde a las 18.00 horas una conversación en la que participarán, entre otros, la productora Sol Carnicero y el cineasta e hijo del realizador, José Luis García Berlanga. Posteriormente, esta prevista la proyección de 'El verdugo'.

A lo largo de las diversas jornadas, también se podrán ver otros títulos como 'Los jueves, milagro', 'Bienvenido Mr. Marshall', 'La escopeta nacional', 'Calabuch', 'Tamaño natural', 'La vaquilla', 'Plácido' o 'Todos a la cárcel'.

"ALMA HERIDA Y CARNAVALESCA"

Luis García Berlanga (València, 1921-Pozuelo de Alarcón, 2010) creó una estética singular que captura "el alma herida y carnavalesca de un país donde la fricción entre la cultura popular y el discurso del poder parece exigir el nacimiento de nuevas formas sin abandonar sus raíces goyescas".

COLABORACIÓN CON AZCONA

La fructífera colaboración entre Berlanga y el guionista Rafael Azcona permitió que este crudo reflejo de la realidad, en forma de una comedia corrosiva, perdurara hasta la llegada de la democracia a España.

Pero no fueron los únicos en diseccionar la realidad a través del prisma del humor negro: este ciclo también traza el campo de acción de una "constelación más amplia de cineastas deseosos de utilizar la comedia como un arma afilada", como Juan Antonio Bardem.